Список «народів-переможців» нацизму. Останні правки Путіна

Окрім українців у списку переможців у Другій світовій не знайшлося місця також американцям, британцям й іншим союзникам

Антиукраїнська тема у «переможні дні» набула у Росії всеохопного (аж до дітей включно) характеру. На шкільних уроках «Розмови про важливе» до Дня перемоги російським вчителям наказано перерахувати учням народи СРСР, які боролися з фашизмом у роки Другої світової війни.

Але у списку немає українців. «День Перемоги з особливим почуттям відзначають не лише у нашій країні. Пліч-о-пліч захищали світ від фашизму росіяни, білоруси, татари, буряти, таджики, узбеки, вірмени, казахи та інші народи».

Школярам Росії «не важлива» участь українців у Другій світовій?

Крім того, школярам з 5 по 11 класи покажуть відео «Лист із майбутнього до минулого». За сюжетом ролика, його героїня – мешканка окупованого Севастополя – пише листа своєму прадіду, який воював у Другій світовій війні.

«Саме сьогодні, коли історію подвигу радянського солдата і всього героїчного народу намагаються перевернути, переписати, знецінити, наше завдання – не дати цього зробити», – йдеться у її посланні.

Крім того, учням усіх російських класів запропонували підготувати доповідь або про своїх родичів, які брали участь у Другій світовій, або про учасників війни в Україні. Самі історії планують представити на загальношкільній лінійці.

Насправді, головний наратив неучасті українців у Другій світовій війні задав Путін ще у 2010-му. Тоді він цинічно заявив, що росіяни б перемогли нацистську Німеччину без українців. Нагадаємо, у лавах Червоної армії боролися понад 7 млн українців, не рахуючи вояків українського походження в арміях інших країн Антигітлерівської коаліції: Польщі, США, Канади, Франції тощо.

Понад 2,5 млн українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами, понад 2 тис. стали Героями Радянського Союзу, з них 32 – двічі, а найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб – тричі. Людські втрати України у Другій світовій – одні з найвищих: разом військових і цивільних загинуло близько 8 млн. Тож українці не дадуть Москві «приватизувати» перемогу.

І на відміну від Росії, для України перемога не є приводом для побєдобєсія. Ми усвідомлюємо, наскільки високу ціну довелося за неї заплатити. Крім того, як зазначив експерт Центру стратегічних комунікацій Максим Майоров, «для українців Друга світова була історією без хепіенду: тріумф над нацизмом мав присмак чужого свята, адже натомість повернувся сталінізм. Нацизм було переможено і засуджено, а комунізм – ні. І зрештою, «ніколи знову» не спрацювало. Сучасний агресор активно використовує проти своєї жертви риторику Другої світової, доводячи тим самим, що пам’ять може бути пародією, а не застереженням».

Президент Зеленський у День пам'яті та перемоги над нацизмом з «підвалу смерті» в Ягідному, де окупанти протягом 27 днів утримували 368 мирних жителів села з 4 по 31 березня 2022 року зазначив: «Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів відбуваються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий Вермахт, що вторгся до України, носить на рукавах двоголового орла. Нові «Фау» – це «Калібри» та «Кинджали», новий Люфтваффе – МіГи та Су-шки. Нова свастика – «Zетки», новий «Гітлерюгенд» – «Юнармія». Таких паралелей – десятки. Таких наслідувань – сотні. І якщо сучасний Кремль наслідує Третій райх у всьому, то і кінець його має бути ідентичним – у новому Нюрнберзі, місті Гаага».

У згаданому списку «народів-переможців» нацизму, крім українців, не знайшлося місця також американцям, британцям й іншим союзникам. Натомість на парад перемоги 9 травня 2024 року Путін запросив президентів Лаосу Тисуліта та Гвінеї-Бісау Ембало, що має вигляд абсолютного блюзнірства, зважаючи на історичний контекст.

Путін разом з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном (праворуч) та Президентом Республіки Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало фото: kremlin.ru

Адже, у 1940-ві роки Гвінея-Бісау була колонією під назвою Португальська Гвінея. Війна її ніяк не зачепила, тому що Лісабон зайняв позицію нейтралітету у Другій світовій. У той же час Лаос був об’єктом боротьби та інтриг вішистської (колабораціоністської) адміністрації Франції та Японії. Тож, м’яко кажучи, також залишався осторонь боротьби із гітлерівською «Віссю».

І це вчергове підтверджує, що Путін приватизував День перемоги і просто перетворив його на абсурдне шоу власного побєдобєсія.

Більше того, явку представників деяких країн на парад Путін забезпечив маніпуляцією. У ці ж дні у Росії вирішено провести саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) за участі керівників держав-учасниць, які заразом будуть змушені відвідати й «урочистості», створюючи видимість міжнародної підтримки путінського шоу. А тій самій Гвінеї-Бісау напередодні (місяць тому) Путін списав $26,7 млн боргу.