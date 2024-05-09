Головна Думки вголос Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
search button user button menu button
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Урядова організація

Список «народів-переможців» нацизму. Останні правки Путіна

Тема дня
glavcom.ua
Путін створює видимість міжнародної підтримки свого шоу побєдобєсія
фото: kremlin.ru

Окрім українців у списку переможців у Другій світовій не знайшлося місця також американцям, британцям й іншим союзникам

Антиукраїнська тема у «переможні дні» набула у Росії всеохопного (аж до дітей включно) характеру. На шкільних уроках «Розмови про важливе» до Дня перемоги російським вчителям наказано перерахувати учням народи СРСР, які боролися з фашизмом у роки Другої світової війни.

Але у списку немає українців. «День Перемоги з особливим почуттям відзначають не лише у нашій країні. Пліч-о-пліч захищали світ від фашизму росіяни, білоруси, татари, буряти, таджики, узбеки, вірмени, казахи та інші народи».

Школярам Росії «не важлива» участь українців у Другій світовій?
Школярам Росії «не важлива» участь українців у Другій світовій?

Крім того, школярам з 5 по 11 класи покажуть відео «Лист із майбутнього до минулого». За сюжетом ролика, його героїня – мешканка окупованого Севастополя – пише листа своєму прадіду, який воював у Другій світовій війні.

«Саме сьогодні, коли історію подвигу радянського солдата і всього героїчного народу намагаються перевернути, переписати, знецінити, наше завдання – не дати цього зробити», – йдеться у її посланні.

Крім того, учням усіх російських класів запропонували підготувати доповідь або про своїх родичів, які брали участь у Другій світовій, або про учасників війни в Україні. Самі історії планують представити на загальношкільній лінійці.

Насправді, головний наратив неучасті українців у Другій світовій війні задав Путін ще у 2010-му. Тоді він цинічно заявив, що росіяни б перемогли нацистську Німеччину без українців. Нагадаємо, у лавах Червоної армії боролися понад 7 млн українців, не рахуючи вояків українського походження в арміях інших країн Антигітлерівської коаліції: Польщі, США, Канади, Франції тощо.

Понад 2,5 млн українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами, понад 2 тис. стали Героями Радянського Союзу, з них 32 – двічі, а найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб – тричі. Людські втрати України у Другій світовій – одні з найвищих: разом військових і цивільних загинуло близько 8 млн. Тож українці не дадуть Москві «приватизувати» перемогу.

І на відміну від Росії, для України перемога не є приводом для побєдобєсія. Ми усвідомлюємо, наскільки високу ціну довелося за неї заплатити. Крім того, як зазначив експерт Центру стратегічних комунікацій Максим Майоров, «для українців Друга світова була історією без хепіенду: тріумф над нацизмом мав присмак чужого свята, адже натомість повернувся сталінізм. Нацизм було переможено і засуджено, а комунізм – ні. І зрештою, «ніколи знову» не спрацювало. Сучасний агресор активно використовує проти своєї жертви риторику Другої світової, доводячи тим самим, що пам’ять може бути пародією, а не застереженням».

Президент Зеленський у День пам'яті та перемоги над нацизмом з «підвалу смерті» в Ягідному, де окупанти протягом 27 днів утримували 368 мирних жителів села з 4 по 31 березня 2022 року зазначив: «Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів відбуваються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий Вермахт, що вторгся до України, носить на рукавах двоголового орла. Нові «Фау» – це «Калібри» та «Кинджали», новий Люфтваффе – МіГи та Су-шки. Нова свастика – «Zетки», новий «Гітлерюгенд» – «Юнармія». Таких паралелей – десятки. Таких наслідувань – сотні. І якщо сучасний Кремль наслідує Третій райх у всьому, то і кінець його має бути ідентичним – у новому Нюрнберзі, місті Гаага».

У згаданому списку «народів-переможців» нацизму, крім українців, не знайшлося місця також американцям, британцям й іншим союзникам. Натомість на парад перемоги 9 травня 2024 року Путін запросив президентів Лаосу Тисуліта та Гвінеї-Бісау Ембало, що має вигляд абсолютного блюзнірства, зважаючи на історичний контекст.

Путін разом з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном (праворуч) та Президентом Республіки Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало
Путін разом з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном (праворуч) та Президентом Республіки Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало
фото: kremlin.ru

Адже, у 1940-ві роки Гвінея-Бісау була колонією під назвою Португальська Гвінея. Війна її ніяк не зачепила, тому що Лісабон зайняв позицію нейтралітету у Другій світовій. У той же час Лаос був об’єктом боротьби та інтриг вішистської (колабораціоністської) адміністрації Франції та Японії. Тож, м’яко кажучи, також залишався осторонь боротьби із гітлерівською «Віссю».

І це вчергове підтверджує, що Путін приватизував День перемоги і просто перетворив його на абсурдне шоу власного побєдобєсія.

Більше того, явку представників деяких країн на парад Путін забезпечив маніпуляцією. У ці ж дні у Росії вирішено провести саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) за участі керівників держав-учасниць, які заразом будуть змушені відвідати й «урочистості», створюючи видимість міжнародної підтримки путінського шоу. А тій самій Гвінеї-Бісау напередодні (місяць тому) Путін списав $26,7 млн боргу.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці Друга світова війна путін окупанти росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрахунок зруйнованого житла ускладняється тим, що деякі мікрорайони міста не можна відвідати через безпекову ситуацію
Скільки будинків в Часовому Ярі не підлягають відновленню: страшна цифра
10 квiтня, 21:58
ЄСПЛ відхилив як неприйнятну скаргу російського співака Філіпа Кіркорова
Кіркоров програв у суді справу про заборону в'їзду в Литву
18 квiтня, 16:35
Окупантам вдалося увійти до Красногорівки
Окупанти зайняли 30% міста Красногорівка у Донецькій області – Bild
21 квiтня, 15:51
Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю
У Києві затримано коригувальника, який полював на комплекси Nasams та Patriot
22 квiтня, 13:41
Злочинець та російський окупант Олександр Глазов у одній з підмосковних шкіл
Російський окупант, який доводив підлітків до суїциду, нині розповідає школярам про патріотизм
22 квiтня, 12:38
Зранку ворог атакував Черкаську область
Обстріл Черкащини: ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, є поранені
25 квiтня, 08:35
Бельгія поділяє позицію Європейського союзу щодо президентських виборів у РФ
Бельгія повідомила, чому передумала їхати до Путіна на «інавгурацію»
7 травня, 18:00
Ремонт аварійної ділянки київського метро перейшов на новий етап
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Либідська» (фото)
29 квiтня, 23:37
Інгріда Шимоніте заявила, що Литва розглядає можливість відправки військових в Україну
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
Вчора, 11:20

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Список «народів-переможців» нацизму. Останні правки Путіна
Список «народів-переможців» нацизму. Останні правки Путіна
Чому з Москвою не можна зараз сідати за стіл переговорів
Чому з Москвою не можна зараз сідати за стіл переговорів
Очільник «Справедливої Росії» має сісти за кіднепінг
Очільник «Справедливої Росії» має сісти за кіднепінг
Чи увійдуть в Європарламент «керовані демократи» з Москви
Чи увійдуть в Європарламент «керовані демократи» з Москви
Американський фронт Москви проти Києва
Американський фронт Москви проти Києва
«Двійник» працював на українсько-польському кордоні
«Двійник» працював на українсько-польському кордоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
28K
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
24K
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
21K
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
7560
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
5059
9 Травня. П’ять наївних запитань до історика

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Сьогодні, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua