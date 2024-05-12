Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Три роки в'язниці: суд виніс вирок одеситу за ухилення від мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Три роки в'язниці: суд виніс вирок одеситу за ухилення від мобілізації
Обвинувачений у суді свою провину визнав
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік отримав обвинувачення за статтею 336 Кримінального кодексу України

В Одесі чоловік отримав вирок суду за ухилення від мобілізації. Він одержав три роки позбавлення волі.  Про це стало відомо із вироку Київського райсуду Одеси.

У документі йдеться про те, що чоловік після військово-лікарської комісії (ВЛК) двічі отримував повістку і двічі не з’являвся по ній для мобілізації. Спочатку у лютому 2024 року, згодом у березні.

Чоловік отримав обвинувачення за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Одесит свою провину визнав та заявив, що добровільно не приходив до ТЦК для уточнення даних, оскільки не мав наміру воювати. Крім того, йому важливіше фінансово підтримувати свою сестру, яка одна виховує трьох дітей, ніж захищати Україну.

Згодом чоловік додав, що у минулому мав ножове поранення в легеню, через що йому важко дихати. Також вогнепальне поранення у кінцівку, тому йому важко ходити. Військові частини у Черкасах та Умані, куди, як стверджував обвинувачений, його повезли після ВЛК, відмовились його приймати через скарги на стан здоров’я.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив найменше покарання за статтею 336 Кримінального кодексу – три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше Великобагачанський районний суд Полтавської області призначив рік тюрми 42-річному військовозобов’язаному за те, що той ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. 

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей, тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Читайте також:

Теги: Одеса мобілізація війна ухилянти суд Україна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

10 травня підрозділи Національної гвардії України знищили в Харківській області групу російських окупантів
Наступ Росії на півночі Харківщини: коментар речника ЗСУ
Вчора, 15:43
За даними розвідки, Росія не спроможна успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях
Британська розвідка проаналізувала, чому РФ скидає бомби на свою територію
Вчора, 11:23
Напружена ситуація на Донеччині набуває нових обертів
Ворог посилює тиск на Куп'янському напрямку. Чи зможуть Сили оборони відстояти позиції?
8 травня, 14:30
Франція не має достатніх запасів зброї на випадок участі у високоінтенсивний війні
Французька армія не готова до такої війни, як в Україні – європейський генерал
5 травня, 01:49
Абдрахманов належить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ
СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшого виробника «Калібрів»
29 квiтня, 17:48
Російські окупанти налічують понад 10 000 військовослужбовців, яким протистоять лише 3 000 українців
Журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ
27 квiтня, 17:31
Окупанти досягли успіхів на двох напрямках: аналіз ISW
Окупанти досягли успіхів на двох напрямках: аналіз ISW
25 квiтня, 05:02
Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі
Стрілянина на «Південмаші»: Нацгвардієць отримав довічне ув'язнення
23 квiтня, 13:26
Російські шпигуни шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська
Румунія знайшла серед біженців з України російських шпигунів – ЗМІ
16 квiтня, 19:52

Новини

Три роки в'язниці: суд виніс вирок одеситу за ухилення від мобілізації
Три роки в'язниці: суд виніс вирок одеситу за ухилення від мобілізації
В Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити (фото)
В Одесі чоловік зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити (фото)
В Одесі поліцейська втрапила в скандал через охорону церкви на Великдень
В Одесі поліцейська втрапила в скандал через охорону церкви на Великдень
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
Згоріло понад 900 посилок: «Нова пошта» назвала збитки після удару по відділенню в Одесі
Згоріло понад 900 посилок: «Нова пошта» назвала збитки після удару по відділенню в Одесі
Окупанти влучили в пожежну частину Одеси (фото)
Окупанти влучили в пожежну частину Одеси (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
19K
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
17K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
17K
Судді сумнівним рішенням забрали путівку на Олімпіаду в титулованої української борчині
6714
Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
6587
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові

Новини

Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Сьогодні, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
Вчора, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Вчора, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Вчора, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Вчора, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
10 травня, 18:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua