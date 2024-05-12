Три роки в'язниці: суд виніс вирок одеситу за ухилення від мобілізації

Чоловік отримав обвинувачення за статтею 336 Кримінального кодексу України

В Одесі чоловік отримав вирок суду за ухилення від мобілізації. Він одержав три роки позбавлення волі. Про це стало відомо із вироку Київського райсуду Одеси.

У документі йдеться про те, що чоловік після військово-лікарської комісії (ВЛК) двічі отримував повістку і двічі не з’являвся по ній для мобілізації. Спочатку у лютому 2024 року, згодом у березні.

Чоловік отримав обвинувачення за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Одесит свою провину визнав та заявив, що добровільно не приходив до ТЦК для уточнення даних, оскільки не мав наміру воювати. Крім того, йому важливіше фінансово підтримувати свою сестру, яка одна виховує трьох дітей, ніж захищати Україну.

Згодом чоловік додав, що у минулому мав ножове поранення в легеню, через що йому важко дихати. Також вогнепальне поранення у кінцівку, тому йому важко ходити. Військові частини у Черкасах та Умані, куди, як стверджував обвинувачений, його повезли після ВЛК, відмовились його приймати через скарги на стан здоров’я.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив найменше покарання за статтею 336 Кримінального кодексу – три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше Великобагачанський районний суд Полтавської області призначив рік тюрми 42-річному військовозобов’язаному за те, що той ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей, тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.