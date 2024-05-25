Головна Думки вголос Вікторія Сюмар
search button user button menu button
Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Залежність завжди починається з імперської мови. Незалежність – з власної

glavcom.ua
Мовне питання досі вкрай актуальне в Україні
фото: Depositphotos

Щоб відірватися від імперії найперше маємо припинити говорити в себе вдома мовою цієї імперії

Потяг Київ-Кишинів. Їду в дводенне відрядження. Практично скрізь в потязі російська мова.

Сусіди знизу – пара літніх людей, що прямують на відпочинок до Туреччини. Після кількох моїх питань пробують відповідати українською, але якось дуже сутожно.

У Вінниці на сусідню верхню полицю сідає дівчина, яка бачить, як моє обличчя трохи перекошується від фрази: «Ето Вінніца? Меня даже тут із магазіна виставілі за то, что я по украінські нє розговаріваю».

В цей момент я пригадую скільки зневаги в моїй родині отримували навіть в радянські часи родичі, що в тій же Вінниці віддавали своїх дітей до російської школи. Тому я розумію, про що говорить пані знизу. І все це явно написано на моєму обличчі.

Дівчина з розумінням мені підморгує і я тішуся, яка в неї прекрасна українська. Ми з нею, сповнені порозуміння, говоримо про маршрут і т.д.

На кордоні прикордонник запитує куди прямуємо, і дівчина каже: «В аеропорт, потім в Єреван, а звідти в Росію».

І дає йому свій російський паспорт, мовляв, там батьки.

В моїх сусідів знизу культурний шок і питання, а як вона так змогла українську вивчити?

«Вийшла заміж за українця і приїхала в Франківськ в 2021, а як почалася війна, то мене перемкнуло і більше російською не говорила», відповідає вона. І в її говірці жоден звук не вказує, що її рідна мова – інша.

«А от ми так і нє смоглі пєрєстроіться», каже жінка і запитує в дівчини, чи не могла б вона як росіянка порадити їм, як переоформити за російськими законами квартиру в окупованому Бердянську на їхню доньку, що в Росії проживає.

Я слухаю цю розмову крізь читання «Саду Гетсиманського» Івана Багряного, мого улюбленого автора епохи українського розстріляного відродження, і думаю, як же точно він описує те, що великі репресії і нелюдські знущання над українцями робили саме «маленькі українці», які просто зробили такий свій вибір…

Вибір насправді ми робимо щодня. І те, як діяти, і те, якою мовою говорити.

А ще думаю про те, наскільки ж значною є мова в структурі ідентичності…

Доїжджаю в Кишинів, тут російська скрізь, і таксист, який російською розповідає, що «со всємі надо дружить» і «євросоюзу ми нє нужни»…

Це прям до болю знайомі міркування, які видозмінилися у багатьох українців лише завдяки російським ракетам на наші голови…

…Щоб відірватися від імперії найперше маємо припинити говорити в себе вдома мовою цієї імперії. Бо саме це робить колонією.

Залежність завжди починається з імперської мови. Незалежність – з власної. Просто вкотре пересвідчуюся в цьому в ході таких от подорожніх спостережень…

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мова українці українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закон має бути не про «відлов» так званих ухилянтів, а про мобілізацію всієї державної системи, всієї економіки держави
Хто захистить Батьківщину? Робімо висновки. Часу залишилось надто мало
30 квiтня, 09:00
Конституція Росії надає права республікам, які входять до її складу встановлювати свої державні мови
«Язик» є. Мови немає
9 травня, 16:30
Громада готується до протестів проти приїзду російських і білоруських спортсменів, під яким прапором вони б не були
Українська громада Франції бойкотуватиме виступи росіян та білорусів на Олімпіаді
26 квiтня, 17:00
Мінсоцполітики: Сучасним українцям доведеться довше працювати в старості
Мінсоцполітики: Сучасним українцям доведеться довше працювати в старості
28 квiтня, 08:16
фото Офіс президента україни
Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
8 травня, 09:20
Су-25 збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади
ЗСУ збили на Донеччині російський Су-25 – Зеленський
4 травня, 21:17
Наразі із Харківщини евакуйовано вже понад 4500 жителів
На Харківщині триває евакуація мешканців прикордоння: зворушливі фото
12 травня, 17:33
Біженці з України можуть влаштуватись на роботу до кафе та ресторанів
Естонія повідомила, на які вакансії можуть розраховувати українські біженці
20 травня, 09:21
Чоловік випав із вікна четвертого поверху
У Польщі за дивних обставин загинув українець. Поліція розпочала розслідування
Вчора, 08:19

Вікторія Сюмар

Залежність завжди починається з імперської мови. Незалежність – з власної
Залежність завжди починається з імперської мови. Незалежність – з власної
Загострення на Близькому Сході. Росія задоволено спостерігає
Загострення на Близькому Сході. Росія задоволено спостерігає
Урок, який ми повинні вивчити цією війною
Урок, який ми повинні вивчити цією війною
Новий законопроєкт про мобілізацію. І знову корупція
Новий законопроєкт про мобілізацію. І знову корупція
Ми платимо найвищу ціну в світі за інфантильність
Ми платимо найвищу ціну в світі за інфантильність
Путін чекатиме на перемогу ... свою і Трампа
Путін чекатиме на перемогу ... свою і Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Поліція затримала в Одесі жінку, яка здійснила наругу над прапорами
8896
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
5349
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
5295
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4729
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW
4370
Перерахунок пенсій: хто отримає значну доплату у червні

Новини

Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Сьогодні, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Сьогодні, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Вчора, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Вчора, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Вчора, 10:58

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua