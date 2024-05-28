Отримав шість нагород під час захисту рідної України. Згадаймо Василя Мельничука

Герой отримав шість нагород під час захисту рідної України

З перших днів повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Василь добровільно став на захист України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Василя Мельничука.

Головний сержант аеромобільного батальйону Мельничук Василь Григорович позивний Лісник загинув 20 травня 2024 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Донеччині. Про це повідомила Березнівська міська рада.

Василь Мельничук народився 15 січня 1995 року у селі Поліське Березнівського району.

У 2012 році закінчив місцеву Поліську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

З 2013 по 2014 рік проходив строкову військову службу.

Після одруження з 2020 року сім’я Василя проживав у селі Великий Олексин Шпанівської територіальної громади Рівненського району.

З перших днів повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Василь добровільно став на захист України фото Березнівська міська рада, Facebook

З перших днів повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Василь добровільно став на захист України.

20 травня 2024 року головний сержант аеромобільного батальйону Мельничук Василь Григорович загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Донеччині, поблизу населеного пункту Георгіївка.

Герой отримав шість нагород під час захисту рідної України, зазначили у Шпанівській територіальній громаді.

26 травня захисник повернувся на Рівненщину назавжди, «на щиті»… фото Березнівська міська рада, Facebook

26 травня захисник повернувся на Рівненщину назавжди, «на щиті»… Траурний кортеж у скорботі живим коридором зустрічали жителі населених пунктів Шпанівської та Березнівської громад.

26 травня захисник повернувся на Рівненщину назавжди, «на щиті»… фото Березнівська міська рада, Facebook

26 травня захисник повернувся на Рівненщину назавжди, «на щиті»… фото Березнівська міська рада, Facebook

26 травня захисник повернувся на Рівненщину назавжди, «на щиті»… фото Березнівська міська рада, Facebook

Церемонія прощання з молодим українським воїном розпочалася 26 травня у селі Поліське Березнівської громади. Віддати останню шану Герою прийшли до його батьківського будинку рідні, друзі, знайомі, побратими, представники міської ради, багато односельчан, усі, хто знав Василя.

Віддати останню шану Герою прийшли до його батьківського будинку рідні, друзі, знайомі, побратими, представники міської ради, багато односельчан, усі хто знав Василя фото Березнівська міська рада, Facebook

Василя запам’ятали як надзвичайно відданого патріота України, вірного та надійного друга.

Отець Ігор Свято-Михайлівського храму села Поліське відслужив літію за полеглим захисником фото Березнівська міська рада, Facebook

Отець Ігор Свято-Михайлівського храму села Поліське відслужив літію за полеглим захисником.

Після переїзду траурного автокортежу до Шпанівської територіальної громади Рівненського району було проведено заупокійну службу у Свято-Михайлівському храмі села Малий Олексин.

Після переїзду траурного автокортежу до Шпанівської територіальної громади Рівненського району було проведено заупокійну службу у Свято-Михайлівському храмі села Малий Олексин фото Березнівська міська рада, Facebook

Дорога, вистелена свіжими квітами фото Березнівська міська рада, Facebook

Поховали захисника 26 травня 2024 року на сільському кладовищі села Малий Олексин Шпанівської територіальної громади Рівненського району зі всіма військовими почестями. Біля могили відважного воїна пролунали залпи військового салюту.

«Вмирають найкращі – так ми кажемо про тих, хто віддав своє життя за нас, за нашу рідну матір Україну. Василь був найкращим сином, другом, батьком та чоловіком, вірним присязі побратимом, який цінував життя товаришів як своє. Вічна пам'ять і вічна слава Захиснику України Василю Мельничуку», – йдеться у дописі на сторінці Березнівської міської ради

У полеглого воїна залишилися мама Любов Віталіївна, дружина Катерина Василівна, маленька донечка Жасмин, брати Іван і Олександр фото Шпанівська територіальна громада

У полеглого воїна залишилися мама Любов Віталіївна, дружина Катерина Василівна, маленька донечка Жасмин, брати Іван і Олександр.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.