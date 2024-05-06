Священник із Чехії намагався пронести зброю до Ватикану

Священник на ім'я Мілан Палкович стверджує, що знайдені правоохоронцями речі належали не йому

При вході до Ватикану було затримано священника з Чехії, у якого в сумці був пневматичний пістолет, два ножі та викрутки. Про це 5 травня повідомили у місцевій поліції, пише видання Crux.

Повідомляється, що поліція заарештувала священника у неділю під час перевірок, які вони проводять під час в'їзду до Ватикану. Настоятель парафії супроводжував групу паломників із Чехії. Сумка, в якій поліцейські знайшли пневматичний пістолет та інші підозрілі предмети, ймовірно, належала одному з вірян.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, 59-річний священник, якого ідентифікували як отця Мілана Палковича, був одягнений у сутану, і стверджував, що речі належали не йому, а іншому чоловікові, якого також затримали, і що вони були для «особистого захисту». Повідомляється, що двоє чоловіків входили до групи паломників із Чехії, які прибули до Рима на автобусі.

Отець Мілан Палкович намагався пронести речі до Ватикану

При цьому поліція не вважає це обґрунтування заслуговує на довіру. Слідчі вважають, що один із вірян довірив сумку священнослужителю, бо думав, що його не піддадуть ретельній перевірці службою безпеки через його становище в церкві. Обидва чоловіки перебувають під слідством.

Представник поліції сказав, що речі були конфісковані. Триває розслідування, щоб визначити, чому двоє чоловіків хотіли принести зброю до Ватикану і які мали плани щодо зброї. Одна з версій поліції полягає в тому, що інший чоловік у віці 60 років, ім’я якого не розголошується, міг передати сумку Палковичу, вважаючи, що його священницький одяг дозволить йому спокійно пройти.

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