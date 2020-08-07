Влада Гонконгу обіцяє безкоштовний тест на Covid-19 для усіх мешканців



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В Гонконзі проживають 7,5 млн осіб. Зараз у місті реєструють приблизно по 100 нових випадків зараження на добу

Голова адміністрації Гонконгу пообіцяла запустити безкоштовне тестування протягом двох тижнів

У Гонконзі планують запустити безкоштовне тестування на коронавірус для всіх жителів міста.

Про це заявила голова адміністрації Гонконгу Керрі Лем, повідомляє Reuters.

Чиновниця пообіцяла запустити безкоштовне тестування протягом двох тижнів.

За словами Лем, тестування допоможе виявити випадки зараження коронавірусом, що протікають безсимптомно, а також сповільнити його поширення серед жителів.

Чиновниця додала, що прийом аналізів організовують з урахуванням усіх санітарних вимог, і влада намагатиметься уникнути черг.

Як відомо, в Гонконзі проживають 7,5 млн осіб. Зараз у місті реєструють приблизно по 100 нових випадків зараження на добу. Всього в Гонконзі підтвердили 3,8 тисячі заражень, померли 46 осіб.

До слова, влада Гонконгу оголосила про перенесення виборів до законодавчих зборів через коронавірус на вересень 2021 року.

Нагадаємо, у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.