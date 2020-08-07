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    Кабмін екстрено збереться через погіршення ситуації з коронавірусом

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    8 серпня відбудеться позачергове засідання уряду - Кабмін екстрено збереться через погіршення ситуації з коронавірусом
    8 серпня відбудеться позачергове засідання уряду

    Прем’єр заявив, що стрімке погіршення епідситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях

    Кабінет Міністрів проведе у суботу, 8 серпня, позачергове засідання у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні. 

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «...8 серпня планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни. Зокрема, питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що у п'ятницю на засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули питання щодо внесення змін в постанову № 641 в частині розширення та змін до переліку критеріїв визначення кольору епідемічної небезпеки.

    Коментуючи рішення Державної комісії, прем’єр-міністр України прем’єр Денис Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях.

    Нагадаємо, глава МОЗ сьогодні повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

    Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      78261
    • Одужали
      43055
    • Хворіють
      33354
    • Померли
      1852

    Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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