Кабмін екстрено збереться через погіршення ситуації з коронавірусом



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8 серпня відбудеться позачергове засідання уряду

Прем’єр заявив, що стрімке погіршення епідситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях

Кабінет Міністрів проведе у суботу, 8 серпня, позачергове засідання у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«...8 серпня планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни. Зокрема, питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у п'ятницю на засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули питання щодо внесення змін в постанову № 641 в частині розширення та змін до переліку критеріїв визначення кольору епідемічної небезпеки.

Коментуючи рішення Державної комісії, прем’єр-міністр України прем’єр Денис Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях.

Нагадаємо, глава МОЗ сьогодні повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.