Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послаблять карантин



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3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони

Місто Луцьк з «червоної» зони перевели у «помаранчеву», а Тернопіль — до «жовтого»

З 8 серпня міста Луцьк і Тернопіль будуть переведені із «червоної» зони карантину у «помаранчеву» та «жовту» відповідно.

Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«На цьому засіданні ухвалене рішення, і це дозволяють епідеміологічні показники, місто Луцьк з «червоної» зони перевести у «помаранчеву». Окрім того, місто Тернопіль, теж це дозволяють епідеміологічні показники, перевести з «червоної» зони до «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки. Ці переведення відбудуться з 8 серпня», — зазначив Степанов.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Харкові має зупинитися громадський транспорт. Також було оприлюднено нову карту карантинних зон.

Проте згодом глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Харків потрапив до «червоної» зони через технічну помилку.

Нагадаємо, 3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, у перший тиждень дії нових правил до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У таких регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці. Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.

Глава МОЗ сьогодні також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.