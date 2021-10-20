Влада Китаю хоче карати батьків за погану поведінку дітей

У Китаї планують карати батьків за погану поведінку дітей

Якщо дорослі не виправлять поведінку дітей, про це повідомляють роботодавців, які знов повинні відправити батьків на навчання

Комітет парламенту Китаю розгляне проект закону про покарання батьків, якщо їхні діти погано поводяться. Про це повідомляє CNN.

«Є багато причин, через які підлітки поводяться неприпустимо погано. Основна - неналежне виховання в сім'ї або її повна відсутність», - вважає Цзан Тевей, спікер Комісії із законодавчих питань ПК Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП).

Відповідно до нього, батькам чи опікунам можуть винести догану та зобов'язати пройти навчання з сімейної освіти, якщо стане відомо про погану поведінку чи злочини їхніх дітей.

Якщо дорослі не виправлять поведінку дітей, про це повідомляють роботодавців, які знов повинні відправити батьків на навчання.

Також у законопроєкті йдеться, що батьки несуть відповідальність за те, щоб навчити своїх дітей любити [комуністичну] партію, націю, людей та соціалізм, «поважати людей похилого віку та піклуватися про молодь», «бути економними».

Крім того, документ закликає батьків виділяти час для відпочинку, ігор та фізичних вправ в компанії з дітьми.

За словами Тевея, старші члени родини повинні бути прикладом і вчити дітей дотримуватися соціальні норми і закони, відповідати за свої слова і вчинки, поважати людей похилого віку.

До тслова, у Китаї влада вирішила скоротити кількість абортів за немедичними показаннями. Відповідний пункт вказано у нових керівних принципах, закріплених Кабінетом міністрів Китаю.