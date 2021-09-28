У Китаї заборонили аборти без медичних показів

Рішення обмежити аборти може бути пов'язано з падінням народжуваності в країні

У Китаї влада вирішила скоротити кількість абортів за немедичними показаннями. Відповідний пункт вказано у нових керівних принципах, закріплених Кабінетом міністрів Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Влада вважає, що передбачувані заходи спрямовані на поліпшення доступу жінок до медичних послуг під час вагітності та ініційовані «заради здоров'я жінок».

Насправді ж рішення обмежити аборти може бути пов'язано з падінням народжуваності в країні.

Попередні вжиті заходи (наприклад, скасування заборони на другу дитину) не дали бажаного результату.

Зокрема, в Китаї більше уваги приділять статевому вихованню, а також послугам із сімейного планування тим сім'ям, у яких вже були випадки абортів.

«Основна національна політика гендерної рівності та принцип першочергової уваги дітям мають бути реалізовані всебічно», – заявив заступник директора Національного робочого комітету Державної ради у справах жінок і дітей Хуан Сяовей.

Читайте також: