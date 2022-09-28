ЛГБТ-парам дозволяється одружуватися та усиновлювати дітей

На національному референдумі кубинці підтримали одностатеві шлюби та можливість ними усиновлення дітей. Про це повідомляє CNN.

Після національного референдуму, на якому голосували за новий сімейний кодекс, влада Куби легалізувала одностатеві шлюби. Відтепер у новому кодексі посилюється захист жінок, дітей і людей похилого віку, а також дозволяється ЛГБТ-парам одружуватися та усиновлювати дітей.

Зазначається, що новий сімейний кодекс також дозволяє сурогатну вагітність і розширює заходи проти гендерно зумовленого насильства.

Понад 3,9 мільйона виборців проголосували за ратифікацію нового сімейного кодексу (66,9%), в той час як 1,95 мільйона виступили проти ратифікації (33%).

За попередніми даними виборчої комісії, у недільному референдумі взяли участь 74% з 8,4 млн кубинців, які мають право голосу.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології у 2022 році показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ.