Економічні «здобутки» уряду Зеленського люди бачать на цінниках в магазинах, – депутатка

Климпуш-Цинцадзе розкритикувала владу за провалену роботу по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу

Чинний уряд демонструє на папері перевиконання показників, а на ділі існують серйозні економічні проблеми. Про це сказала народна депутатка фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в програмі «Безхайпу».

«Днями прем’єр-міністр Шмигаль гордо заявив про те, що, мовляв, країна минулого року на 54 млрд грн перевиконала держбюджет. Ми б мали якось відчути на собі ці прекрасні здобутки, але вони пройшли непомічені усіма громадянами України», – сказала депутатка.

Вона нагадала, що коли було зрозуміло, що на кінець року буде шалена дірка в бюджеті, то навесні 2020 року «Слуги» за поданням Кабінету міністрів Зеленського обрізали держбюджет. «І звідси у нас вийшли на кінець року прекрасні нібито додаткові мільярди перевиконання бюджету. Я не знаю на кого це розраховано, але всі ми з вами ходимо до крамниць і намагаємося купувати реальні товари, реальні продукти та бачимо цінники, які постійно зростають»,- зауважила вона.

Депутатка наголосила, що ДФС звітує, що на 115 млрд грн перевиконала податкові надходження за минулий рік. При цьому забуває сказати, що на початку року вони повністю змінили методику адміністрування частини податків на чистий дохід, які платять держпідприємства та адміністрування дивідендів на частку держави.

«Ще такий нюанс – примудрилася держава двічі за минулий рік забрати дивіденди від НАК «Нафтогазу», і суто паперовий взаємозалік коштів між Укрнафтою і НАК «Нафтогаз» теж приписати 42 додаткові мільярди в надходження Державної податкової служби. На папері перевиконуються стаханівськими темпами показники, а на ділі ми маємо серйозні економічні проблеми. Просто «безславні шахраї», – додала вона.

«Якщо у 2014 році економіка почала зростати на 4%, а зараз вона падає на таку ж кількість відсотків, якщо діра в бюджеті постійно зростає, а спроможність купити якісь товари дедалі падає, паралельно урядовці продовжують торгувати ОВДП, а це короткі і дуже дорогі запозичення, забуваючи про те, що нам дуже швидко доведеться це віддавати. Ми вже насилу відхаркали наслідки такого господарювання в 2014-2015 роках, після того, як Янукович з Азаровим втекли з країни, залишивши скарбницю практично порожню», – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

«Як тільки ми почали зростання, знову за справу взялися такі «новітні міцні господарники», і нам знову доведеться починати все спочатку», – сказала депутатка.

Вона розкритикувала владу за провалену роботу по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

«Вони крадуть людські життя, бо як інакше назвати те, що відбулося з ковідним фондом, який спочатку переполовинили, розікрали, не використали на закупівлю чи на бронювання реальної вакцини, при чому різної вакцини від різних виробників. Коли ванкцинування провалено, тестування провалено, підготовка медичної системи провалена. Це називається крадіжкою людських життів», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Депутатка абсолютно свідома того, що наші медики не змогли б врятувати всіх тих, хто помер від ковіду, але якщо влада б менше крала і проявляла ефективність, то можливо ми не мали б 30 тисяч могил тих, хто загинув цього року від ковіду.

Нагадаємо, 26 березня, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко провів телефонну розмову з послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном. Порошенко подякував китайській стороні за постачання першої партії китайської вакцини.