Виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Хто і коли отримає гроші

ФОПи та наймані працівники зможуть отримати гроші з середини квітня

Українська влада вирішила відновити компенсації фізичним особам-підприємцям (ФОП) і найманим працівникам, які постраждали від карантину. З держбюджету виділять по 8 тисяч гривень, а додаткові гроші можуть бути виплачені за рішенням місцевої влади.

Про те, як будуть проходити виплати, читайте далі.

Кому належать гроші

Основні умови компенсації за карантин прописані в законопроєкті, який Верховна рада розгляне 30 березня. Виплати почнуться через 10 днів після підписання президентом і набрання чинності. Таким чином, ФОПи та наймані працівники зможуть отримати гроші з середини квітня.

Для подачі заяви встановлений термін – 30 днів після початку посиленого карантину (попадання регіону в «червону» зону). При цьому програма розрахована на весь 2021 рік, і якщо область потрапить в «червону» зону пізніше, то виплати почнуться з цього моменту.

Компенсація покладена ФОПам і найманим працівникам, чий основний вид діяльності визначений Кабінетом міністрів. Після вступу в силу закону Кабмін окремою постановою встановить перелік видів діяльності для виплат. Минулого року в цей список потрапили громадське харчування, торгівля непродовольчими товарами, сфера розваг з певними кодами ЗЕД.

Як будуть проходити виплати

Як і минулого року, заявки потрібно буде подавати через «Дію». В офісі президента вже заявили, що практику міняти не будуть. Для подачі заявки необхідно зареєструватися на порталі «Дія» або в мобільному додатку. Система автоматично буде відсівати тих, хто не проходить за основним критерієм для отримання грошей – коду діяльності ФОПа або підприємства найманого працівника. Після проходження процедури кошти надійдуть на рахунок ФОПа або на банківський рахунок найманого працівника. Практика 2020 року показує, що система працює майже без збоїв, а гроші приходять на наступний день.

Кому не виплатять по 8 тисяч гривень

У законопроєкті прописані категорії, які не підпадають під дію програми. В першу чергу, це ті, чий основний вид діяльності входить в перелік Кабміну. Крім того, повинні бути сплачені всі податки за останній квартал. Для найманих працівників також встановлена стеля зарплати, коли компенсації не виплачуються – 30 тисяч гривень на місяць.

Джерела коштів

Законопроєктом встановлено, що компенсації виплачуються коштом державного бюджету України – у розмірі 8 тисяч гривень; коштом місцевого бюджету – у розмірі, визначеному рішенням органу місцевого самоврядування.

Ця норма вже викликала претензії Головного науково-експертного управління Верховної ради. Як зазначається у висновку, якщо порядок виплати допомоги коштом держбюджету визначений у проєкті докладно, то питання виплати коштом місцевих бюджетів – недостатньо чітко. У проєкті не встановлені критерії, при яких орган місцевого самоврядування приймає рішення про виплати.

«Наслідком чого може стати виникнення ситуацій, коли одні органи місцевого самоврядування в таких умовах будуть приймати відповідне рішення, а інші – ні, що може негативно позначитися на забезпеченні рівності конституційних прав громадян України», – йдеться у висновку.

Червона зона та загальнонаціональний карантин

Законопроєктом передбачено надання компенсацій ФОПам і найманим працівникам, зареєстрованих в регіонах, в яких встановлено »червоний» рівень епідемічної небезпеки. На момент подання документа, 22 березня 2021 року, «червоний» рівень був встановлений на території 8 областей. На 25 березня у цій зоні вже 12 областей, і цей список розширюється щодня.

Норма законопроєкту викликала претензії Головного науково-експертного управління Верховної ради. «Звертаємо увагу, що поза полем зору суб’єкта права законодавчої ініціативи залишилася можливість введення обмежувальних заходів на території всієї України в цілому», – йдеться у висновку.

Досвід 2020 року: гроші отримають не всі

Виплата в грудні 2021 року ФОПам і найманим працівникам за 8 тисяч гривень була однією з трьох програм компенсації за карантин. Із заявами можна було звертатися до 31 грудня 20201 року. За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб. Однак заявки подали лише 480 тисяч ФОПів і найманих працівників.

Основні виплати були проведені наприкінці 2020 року – по 8 тисяч гривень отримали 455 тисяч осіб. На ці цілі з держбюджету витратили 3,6 млрд гривень. Решта отримали гроші на початку 2021 року.

Як повідомлялося, у 2020 році Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через введення карантину. Одна з програм – це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам і ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.

Нагадаємо, фізичні-особи підприємці та працівники отримають грошові виплати та підтримку як компенсацію від введених обмежень «червоної» зони. Вони отримають по 8000 гривень, як це було під час зимового локдауну.

Джерело: РБК-Україна