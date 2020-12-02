Власники ресторанів у Португалії оголосили голодування через карантин
Протестувальники розбили намети біля парламенту і вживають лише воду, чай та каву
Бізнесмени переконують, що не втримаються на плаву без фінансової підтримки під час коронакризи
Власник кількох ресторанів, барів і нічних клубів оголосили п'ятиденне голодування у вівторок біля будівлі парламенту Португалії.
Про це повідомляє Reuters.
Протестувальники-бізнесмени переконують, що не втримаються на плаву без фінансової підтримки під час коронакризи.
Вони розбили намети біля парламенту і вживають лише воду, чай та каву. Обурені ресторатори заявляють, що не їстимуть, поки з ними не зустрінуться прем'єр-міністр і міністр економіки.
Як повідомлялося, бари та нічні клуби були закриті у Португалії з березня по травень.
Із 8 листопада на більшій частині території країни діє комендантська година і карантин вихідного дня. Ці заходи обурили рестораторів, які заявили, що багато їхніх підприємств не переживуть цей рік.
Від початку пандемії в Португалії загалом було виявлено більше 300 тисяч випадків Covid-19.
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Всього745123
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Хворіють377403
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Одужали355172
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Померли12548
Як відомо, загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 745123 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 30 листопада зафіксовано 12498 хворих на коронавірус.