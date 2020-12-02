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    У світі

    Власники ресторанів у Португалії оголосили голодування через карантин

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    <p>Протестувальники розбили намети біля парламенту і вживають лише воду, чай та каву</p> - Власники ресторанів у Португалії оголосили голодування через карантин

    Протестувальники розбили намети біля парламенту і вживають лише воду, чай та каву

    Фото: Reuters

    Бізнесмени переконують, що не втримаються на плаву без фінансової підтримки під час коронакризи

    Власник кількох ресторанів, барів і нічних клубів оголосили п'ятиденне голодування у вівторок біля будівлі парламенту Португалії.

    Про це повідомляє Reuters.

    Протестувальники-бізнесмени переконують, що не втримаються на плаву без фінансової підтримки під час коронакризи.

    Вони розбили намети біля парламенту і вживають лише воду, чай та каву. Обурені ресторатори заявляють, що не їстимуть, поки з ними не зустрінуться прем'єр-міністр і міністр економіки.

    Як повідомлялося, бари та нічні клуби були закриті у Португалії з березня по травень.

    Із 8 листопада на більшій частині території країни діє комендантська година і карантин вихідного дня. Ці заходи обурили рестораторів, які заявили, що багато їхніх підприємств не переживуть цей рік. 

    Від початку пандемії в Португалії загалом було виявлено більше 300 тисяч випадків Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      745123
    • Хворіють
      377403
    • Одужали
      355172
    • Померли
      12548

    Як відомо, загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 745123 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 30 листопада зафіксовано 12498 хворих на коронавірус. 

    Теги: бізнес Португалія ресторан голодування карантин коронавірус комендантська година
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