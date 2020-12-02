Власники ресторанів у Португалії оголосили голодування через карантин

Протестувальники розбили намети біля парламенту і вживають лише воду, чай та каву

Бізнесмени переконують, що не втримаються на плаву без фінансової підтримки під час коронакризи

Власник кількох ресторанів, барів і нічних клубів оголосили п'ятиденне голодування у вівторок біля будівлі парламенту Португалії.

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники-бізнесмени переконують, що не втримаються на плаву без фінансової підтримки під час коронакризи.

Вони розбили намети біля парламенту і вживають лише воду, чай та каву. Обурені ресторатори заявляють, що не їстимуть, поки з ними не зустрінуться прем'єр-міністр і міністр економіки.

Як повідомлялося, бари та нічні клуби були закриті у Португалії з березня по травень.

Із 8 листопада на більшій частині території країни діє комендантська година і карантин вихідного дня. Ці заходи обурили рестораторів, які заявили, що багато їхніх підприємств не переживуть цей рік.

Від початку пандемії в Португалії загалом було виявлено більше 300 тисяч випадків Covid-19.

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Одужали 355172

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Як відомо, загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 745123 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 30 листопада зафіксовано 12498 хворих на коронавірус.