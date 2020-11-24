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    У світі

    Підтримка під час пандемії: американець купив пиво та залишив $3000 чайових

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    <span>Чоловік вирішив підтримати ресторан в період пандемії і залишив щедрі чайові за пиво</span> - Підтримка під час пандемії: американець купив пиво та залишив $3000 чайових
    Чоловік вирішив підтримати ресторан в період пандемії і залишив щедрі чайові за пиво

    Таким чином американець вирішив підтримати улюблений ресторан, який постраждав у період пандемії

    Один із відвідувачів ресторану в Клівленді (штат Огайо) дізнався про вимушене закриття закладу у зв'язку з пандемією і підтримав його щедрими чайовими. Про це розповів у Facebook власник ресторану Брендан Ринг.

    За його словами, чоловік замовив тільки пиво за сім доларів, а після його відходу офіціант виявив на столі ще 3000 доларів (85 тисяч гривень).

    Співробітники ресторану наздогнали відвідувача, але той сказав, що не помилився і що він хотів би знову прийти, коли заклад знову відкриється.

    Ринг вирішив не публікувати ім'я клієнта, але підкреслив, що весь персонал ресторану дуже вдячний йому «за цей неймовірно добрий і величний жест».

    Нагадаємо, що канадець став мільйонером через помилку касира.

    Теги: ресторан чоловік пиво
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