Підтримка під час пандемії: американець купив пиво та залишив $3000 чайових

Чоловік вирішив підтримати ресторан в період пандемії і залишив щедрі чайові за пиво

Чоловік вирішив підтримати ресторан в період пандемії і залишив щедрі чайові за пиво

Таким чином американець вирішив підтримати улюблений ресторан, який постраждав у період пандемії

Один із відвідувачів ресторану в Клівленді (штат Огайо) дізнався про вимушене закриття закладу у зв'язку з пандемією і підтримав його щедрими чайовими. Про це розповів у Facebook власник ресторану Брендан Ринг.

За його словами, чоловік замовив тільки пиво за сім доларів, а після його відходу офіціант виявив на столі ще 3000 доларів (85 тисяч гривень).

Співробітники ресторану наздогнали відвідувача, але той сказав, що не помилився і що він хотів би знову прийти, коли заклад знову відкриється.

Ринг вирішив не публікувати ім'я клієнта, але підкреслив, що весь персонал ресторану дуже вдячний йому «за цей неймовірно добрий і величний жест».

Нагадаємо, що канадець став мільйонером через помилку касира.