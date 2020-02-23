ЗМІ показали «фейкове» фото Скалецької у Нових Санжарах



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Хірургічний шолом «Surgical helmet» застосовується для оперативних втручань, які потребують найвищого рівня стерильності в ортопедії Фото зроблене 16 січня у Рівненській обласній клінічній лікарні

Під час робочого візиту до Рівного Скалецька приміряла хірургічний шолом

Фото, де керівниця МОЗ Зоряна Скалецька, одягнена в хірургічний шолом, зроблене 16 січня у Рівненській обласній клінічній лікарні, а не у Нових Санжарах, де зараз знаходиться Скалецька на обсервації разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав працівник Рівненської ОДА Сергій Подолін.

Тим не менше, деякі українські ЗМІ та блогери ілюструють новини із Нових Санжар про очільницю МОЗ фото, зробленими у Рівному. Так, новину про ситуацію в Нових Санжарах з такою ілюстрацією опублікувала «Українська Правда».

16 січня під час робочого візиту до Рівного міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька, оглядаючи можливості місцевого обласного закладу, приміряла хірургічний шолом хірурга surgical helmet. Він застосовується для оперативних втручань, які потребують найвищого рівня стерильності в ортопедії. Завдяки йому мінімізується контакт видихуваного хірургом повітря з раною пацієнта, а очі лікаря захищені від біологічних рідин хворого.

«Саме в цьому хірургічному шоломі на фото Зоряна Скалецька. У Рівному, не в Нових Санжарах. Ця інформація в першу чергу для ЗМІ та блогерів, які ілюструють дописи про коронавірус даною світлиною, та для їхніх читачів», – написав Подолін.

Нагадаємо, Скалецька розповіла, як пройшов її перший робочий день у Нових Санжарах.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

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