ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без чіткого зв’язку з Китаєм



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Найбільшою проблемою як і раніше залишається можливість поширення Covid-19 у країнах зі слабшими системами охорони здоров’я – ВООЗ

До таких випадків відносяться інфіковані коронавірусом, які не їздили до Китаю

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) стурбовані числом нових випадків коронавірусу, які не мають чіткого епідеміологічного зв’язку.

Про це повідомляє SBS.

«Всесвітня організація охорони здоров’я... заявила про своє занепокоєння кількістю нових випадків інфікування, що не мають чіткого зв’язку з Китаєм», – йдеться в повідомленні.

До таких випадків, наприклад, відносяться інфіковані коронавірусом, які не їздили до Китаю і не мали контактів з інфікованими. «Нашою найбільшою проблемою як і раніше залишається можливість поширення Covid-19 у країнах зі слабшими системами охорони здоров’я», – додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

В Китаї число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 76 936 осіб, 2442 людини померли, 22 888 – вилікувалися і виписані з лікарень.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Нагадаємо, у США офіційні представники державних органів заявляють, що Москва стоїть за масштабною кампанією з дезінформації та нагнітання паніки довкола коронавірусу.

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