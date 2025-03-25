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В Японії чоловік, помилково засуджений до смертної кари, отримав рекордну компенсацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Японії чоловік, помилково засуджений до смертної кари, отримав рекордну компенсацію
Івао Хакамада був звинувачений у вбивстві сім’ї з чотирьох осіб у префектурі Сідзуока та відсидів за це 47 років
скріншот з відео

Захист японця планує подати позов проти префектури Сідзуока та національного уряду

Окружний суд японської префектури Сідзуока наказав виплатити 89-річному Івао Хакамаді, який відбув понад 47 років у в’язниці за звинуваченням у вбивстві і згодом був виправданий, компенсацію у розмірі близько 217 млн ієн (близько $1,44 млн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Mainichi.

Хакамада був звинувачений у вбивстві сім’ї з чотирьох осіб у префектурі Сідзуока у 1966 році. Його засудили до страти, але під час повторного судового розгляду в жовтні 2024 року окружний суд його виправдав та ухвалив, що слідчі органи сфабрикували докази у справі.

Згідно з позовом захисту, Хакамада досі страждає від наслідків свого ув’язнення. Так, суд погодився з вимогою виплатити компенсацію, визнавши, що душевні та фізичні страждання Хакамади «були надзвичайно сильними». Це рекордна сума компенсації в історії Японії.

Водночас захист планує подати позов проти префектури Сідзуока та національного уряду. Адвокат японця, коментуючи рішення суду про компенсацію, заявив, що влада вчинила «злочин, який неможливо спокутувати 200 млн ієн».

Нагадаємо, японського боксера Івао Хакамаду визнали невинним після понад чотирьох десятків років очікування смертної кари у справі про масові вбивства. У 2011 році він був занесений до Книги рекордів Гіннесса як людина, яка найдовше чекала на виконання смертного вироку.

У 2018 році виправдувальний вирок було скасовано, але суд ухвалив не брати його під варту через похилий вік. У ході розгляду справи суд визнав, що три докази були сфабриковані, включаючи «зізнання» Хакамади та предмети одягу, які, за твердженням прокурорів, були на ньому на момент скоєння вбивств. Адвокати 88-річного японця закликали прокурорів не оскаржувати рішення з огляду на його вік.

Раніше Хакамада був професійним боксером. У період з 1959 до 1961 року він провів 29 поєдинків, у яких здобув 16 перемог і зазнав 11 поразок, ще два бої завершилися внічию.

До слова, у США вперше за 15 років стратили засудженого через розстріл. Засуджений 67-річний Бред Сігмон вирішив бути розстріляним, сказавши, що побоювався повільнішої та болісної смерті, якщо б була застосована страта через електричний стілець або смертельну ін’єкцію.

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Теги: компенсація Японія смертна кара

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