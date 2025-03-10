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До кінця року ВЛК стане анонімною: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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До кінця року ВЛК стане анонімною: деталі
Через перевантаження роботи комісій термін проходження військово-лікарської експертизи було продовжено
фото з відкритих джерел

Анонімний розгляд справ має на меті зменшити корупційні ризики

До листопада 2025 року в Україні буде впроваджено анонімний розгляд справ військово лікарськими комісіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на старшого сержанта медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тараса Гусарука.

Анонімний розгляд стане третім етапом цифровізації ВЛК.

«Першим кроком було сформування в «Резерв+» направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію», – сказав Гусарук.

За словами військового, ВЛК розглядатимуть анонімізовані справи вже цього року.

«Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики», – поінформував він.

Нагадаємо, електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» відтепер стали доступні всім військовозобов’язаним та містять дату прибуття на медогляд.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян до 5 червня 2025 року.

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Теги: мобілізація ТЦК здоров'я військові

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