Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

Ціна імпланта зуба в Україні: від чого вона залежить і як зекономити

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Ціна імпланта зуба в Україні: від чого вона залежить і як зекономити
Варто зважитися на імплантацію, якщо так радить лікар
фото: Pexels

Інвестуйте у власне здоров’я

За станом зубів необхідно ретельно стежити, адже поганий стан ротової порожнини може стати причиною проблем із шлунково-кишковим трактом і навіть серцево-судинною системою. Якщо фахівець розводить руками і каже, що пломбувати зуб чи ставити коронку пізно, і єдиний вихід – це імплантація, слід зважитися на цей крок.

Звісно, таке рішення ухвалити непросто. Адже вставити штучний зуб – задоволення не з дешевих. Потрібно знайти клініку, де вам запропонують якісну послугу за помірну оплату, детальніше тут. А ще там попіклуються, щоб зробити процес імплантації якомога менш неприємним для вас.

Перед тим, як зважитися на встановлення імпланта, варто дізнатися якомога більше про процедуру встановлення штучного зуба та формування вартості на нього.

Що таке імплант

Чомусь чимало пацієнтів вважають, що імплант – це верхня частина, так би мовити, «штучний зуб». Насправді ж імплант складається з трьох елементів. Перший – власне імплант – це штучний корінь, який імплантується безпосередньо у кістку щелепи. Другий – коронка – штучний зуб. Третій – абатмент – проміжний елемент між імплантом і коронкою. На абатмент встановлюється видима частина зуба.

У яких випадках треба ставити імплант

Стоматолог пропонує зважуватися на імплантацію у таких випадках:

  • Якщо врятувати зуб неможливо. Це ті випадки, коли штифт і коронка не врятують. Треба видаляти залишки зуба (якщо є) і встановлювати штучний.
  • Якщо кореня зуба немає. Наприклад, якщо зуб давно видалили, і на його місці – діра. Коронку просто немає на що ставити.
  • Якщо пацієнт хоче зберегти сусідні зуби. Часто при мостоподібному протезуванні стоматолог має обпиляти зуби, сусідні із тим, який лікують. Не всі пацієнти на це погоджуються.
  • Якщо пацієнт прагне вирішити проблему раз і назавжди. Термін служби коронки, за умов її якісного встановлення, 10-15 років. А от якісний імплант служитиме десятиліттями. До того ж, штучні зуби на 100% виконують жувальну функцію – настільки ж, наскільки і натуральні зуби. Водночас коронки, а особливо – мостоподібні протезування, можуть не витримати випробування, скажімо, твердими ірисками чи горіхами.   
  • Якщо стоїть питання естетики. Імпланти максимально схожі на природні зуби, тоді як коронки чи «мости» – не завжди.
Важливо підібрати імплант, який максимально повторює колір ваших зубів
Важливо підібрати імплант, який максимально повторює колір ваших зубів
фото: Pexels

Як формується ціна на імплантат

Ціна на імплант зуба залежить від низки факторів. Зокрема:

  1. Країна-виробник. Традиційно імпланти українського виробництва дешевші за швейцарські чи ізраїльські аналоги. До слова, вітчизняні імпланти не поступаються якістю зарубіжним.
  2. Місто отримання послуги. Природньо, у столиці вставити зуб дорожче, ніж у менших містах. До слова, якщо є можливість звернутися до столичних фахівців, краще зробити саме так. Вважається, що у Києві працюють найбільш досвідчені і грамотні стоматологи.
  3. Рівень клініки, кваліфікація лікаря. Звісно, вставити зуб можна в державній поліклініці. Однак приватні клініки пропонують вищий рівень сервісу та більш сучасне обладнання. До слова, приватні клініки, як правило, дають гарантію на свою роботу. Зважайте на відгуки, зверніть увагу, як довго клініка на ринку та наскільки кваліфіковані фахівці у ній працюють.

Чи приживеться імплант?

В Україні стоматологія надзвичайно розвинена. Часто емігранти, які раніше виїхали до Сполучених штатів чи країн Європи, приїздять до нас, аби вставити собі зуби. Чому? Тому що стоматологічні послуги, у тому числі імплантація зубів, в Україні не поступаються за якістю американським чи європейським, а от ціна на них у рази нижча. Разом із тим, яким би дорогим не був імплант, і яким би досвідченим не був лікар, завжди існує мінімальний ризик того, що штучний зуб не приживеться: через індивідуальні особливості організму. Водночас виробники сучасних імплантів, у тому числі і вітчизняних, дають гарантію 97% і вище, що штучний зуб приживеться.

Як зекономити на встановленні імпланта

Ідеальний варіант – це столична клініка Implant Studio, яка може запропонувати високу якість послуги за відносно невелику суму. Ба більше: це та стоматологія, де вам запропонують не якийсь один-єдиний акційний варіант, на який ви змушені будете погодитися, бо не матимете вибору. У клініці, яку варто обрати, буде широкий вибір імплантів за зниженою ціною, причому і українського, і швейцарського, і ізраїльського виробництва.

Читайте також:

Теги: здоров'я медицина послуги лікар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутатка Київради Вікторія Муха
Як столиця вшановує загиблих героїв. Депутатка Вікторія Муха – про нові правила і принципи київ
5 березня, 12:00
Під час обшуків за місцем роботи фігурантів було вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками
Підробляли медичні документи. У Миколаєві викрито схему ухилення від мобілізації за участі ТЦК
21 лютого, 13:24
Генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
22 лютого, 20:47
Медикиня, окрім нерухомого майна, обзавелася ще й автівкою
Членкиня МСЕК Дніпропетровщини за один день прикупила квартиру, ділянку і будинок
22 лютого, 20:41
Соцмережі зауважили, що дружина Винника за чотири роки нібито кардинально змінилася
Що сталося із дружиною Олега Винника? Пластичний хірург прокоментував хейт соцмереж
2 березня, 20:06
Через кошти, зібрані фондом «Охматдит – Здорове дитинство», ще в серпні 2024 року розгорівся скандал
Стала відома доля грошей, зібраних на відбудову «Охматдиту»
5 березня, 15:07
Інтернет-термінали Starlink відіграли вирішальну роль у гарантуванні безпеки зв’язку під час війни в Україні
Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink
9 березня, 15:39
Напередодні Папа вже зміг робити духовні вправи
Ватикан дав обережно-оптимістичний коментар щодо здоров’я Папи Римського
11 березня, 13:07
Парламентські експерти розкритикували законопроєкт про покарання за інфікування небезпечними хворобами
Парламентські експерти розкритикували законопроєкт про покарання за інфікування небезпечними хворобами
18 березня, 19:28

Товари та послуги

Ціна імпланта зуба в Україні: від чого вона залежить і як зекономити
Ціна імпланта зуба в Україні: від чого вона залежить і як зекономити
Особливості навчання водіння в умовах міста
Особливості навчання водіння в умовах міста
Зроби свій акаунт популярним: як швидко знайти своє місце під сонцем в Instagram
Зроби свій акаунт популярним: як швидко знайти своє місце під сонцем в Instagram
Matching outfits: як створити відповідні образи з брендом adidas?
Matching outfits: як створити відповідні образи з брендом adidas?
З якого дерева вибрати ліжко: основні характеристики
З якого дерева вибрати ліжко: основні характеристики
Подарунок дівчині. Топ поради від Marta Flowers
Подарунок дівчині. Топ поради від Marta Flowers

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
158K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
128K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
30K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
27K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 23:19
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Сьогодні, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua