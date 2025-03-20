Ціна імпланта зуба в Україні: від чого вона залежить і як зекономити

Інвестуйте у власне здоров’я

За станом зубів необхідно ретельно стежити, адже поганий стан ротової порожнини може стати причиною проблем із шлунково-кишковим трактом і навіть серцево-судинною системою. Якщо фахівець розводить руками і каже, що пломбувати зуб чи ставити коронку пізно, і єдиний вихід – це імплантація, слід зважитися на цей крок.

Звісно, таке рішення ухвалити непросто. Адже вставити штучний зуб – задоволення не з дешевих. Потрібно знайти клініку, де вам запропонують якісну послугу за помірну оплату, детальніше тут. А ще там попіклуються, щоб зробити процес імплантації якомога менш неприємним для вас.

Перед тим, як зважитися на встановлення імпланта, варто дізнатися якомога більше про процедуру встановлення штучного зуба та формування вартості на нього.

Що таке імплант

Чомусь чимало пацієнтів вважають, що імплант – це верхня частина, так би мовити, «штучний зуб». Насправді ж імплант складається з трьох елементів. Перший – власне імплант – це штучний корінь, який імплантується безпосередньо у кістку щелепи. Другий – коронка – штучний зуб. Третій – абатмент – проміжний елемент між імплантом і коронкою. На абатмент встановлюється видима частина зуба.

У яких випадках треба ставити імплант

Стоматолог пропонує зважуватися на імплантацію у таких випадках:

Якщо врятувати зуб неможливо . Це ті випадки, коли штифт і коронка не врятують. Треба видаляти залишки зуба (якщо є) і встановлювати штучний.

. Це ті випадки, коли штифт і коронка не врятують. Треба видаляти залишки зуба (якщо є) і встановлювати штучний. Якщо кореня зуба немає . Наприклад, якщо зуб давно видалили, і на його місці – діра. Коронку просто немає на що ставити.

. Наприклад, якщо зуб давно видалили, і на його місці – діра. Коронку просто немає на що ставити. Якщо пацієнт хоче зберегти сусідні зуби . Часто при мостоподібному протезуванні стоматолог має обпиляти зуби, сусідні із тим, який лікують. Не всі пацієнти на це погоджуються.

. Часто при мостоподібному протезуванні стоматолог має обпиляти зуби, сусідні із тим, який лікують. Не всі пацієнти на це погоджуються. Якщо пацієнт прагне вирішити проблему раз і назавжди . Термін служби коронки, за умов її якісного встановлення, 10-15 років. А от якісний імплант служитиме десятиліттями. До того ж, штучні зуби на 100% виконують жувальну функцію – настільки ж, наскільки і натуральні зуби. Водночас коронки, а особливо – мостоподібні протезування, можуть не витримати випробування, скажімо, твердими ірисками чи горіхами.

. Термін служби коронки, за умов її якісного встановлення, 10-15 років. А от якісний імплант служитиме десятиліттями. До того ж, штучні зуби на 100% виконують жувальну функцію – настільки ж, наскільки і натуральні зуби. Водночас коронки, а особливо – мостоподібні протезування, можуть не витримати випробування, скажімо, твердими ірисками чи горіхами. Якщо стоїть питання естетики. Імпланти максимально схожі на природні зуби, тоді як коронки чи «мости» – не завжди.

Важливо підібрати імплант, який максимально повторює колір ваших зубів фото: Pexels

Як формується ціна на імплантат

Ціна на імплант зуба залежить від низки факторів. Зокрема:

Країна-виробник. Традиційно імпланти українського виробництва дешевші за швейцарські чи ізраїльські аналоги. До слова, вітчизняні імпланти не поступаються якістю зарубіжним. Місто отримання послуги. Природньо, у столиці вставити зуб дорожче, ніж у менших містах. До слова, якщо є можливість звернутися до столичних фахівців, краще зробити саме так. Вважається, що у Києві працюють найбільш досвідчені і грамотні стоматологи. Рівень клініки, кваліфікація лікаря. Звісно, вставити зуб можна в державній поліклініці. Однак приватні клініки пропонують вищий рівень сервісу та більш сучасне обладнання. До слова, приватні клініки, як правило, дають гарантію на свою роботу. Зважайте на відгуки, зверніть увагу, як довго клініка на ринку та наскільки кваліфіковані фахівці у ній працюють.

Чи приживеться імплант?

В Україні стоматологія надзвичайно розвинена. Часто емігранти, які раніше виїхали до Сполучених штатів чи країн Європи, приїздять до нас, аби вставити собі зуби. Чому? Тому що стоматологічні послуги, у тому числі імплантація зубів, в Україні не поступаються за якістю американським чи європейським, а от ціна на них у рази нижча. Разом із тим, яким би дорогим не був імплант, і яким би досвідченим не був лікар, завжди існує мінімальний ризик того, що штучний зуб не приживеться: через індивідуальні особливості організму. Водночас виробники сучасних імплантів, у тому числі і вітчизняних, дають гарантію 97% і вище, що штучний зуб приживеться.

Як зекономити на встановленні імпланта

Ідеальний варіант – це столична клініка Implant Studio, яка може запропонувати високу якість послуги за відносно невелику суму. Ба більше: це та стоматологія, де вам запропонують не якийсь один-єдиний акційний варіант, на який ви змушені будете погодитися, бо не матимете вибору. У клініці, яку варто обрати, буде широкий вибір імплантів за зниженою ціною, причому і українського, і швейцарського, і ізраїльського виробництва.