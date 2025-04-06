Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт

Феміда перекваліфікувала злочин і врятувала обвинуваченого від тюрми

У Хмельницькому учасник бойових дій, інвалід ІІІ групи отримав 17 тис. грн штрафу за опір працівникові поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, у листопаді минулого року обвинувачений, перебуваючи у відділку поліції, лайливо висловлювався на адресу правоохоронців. Після зауваження потерпілого, сержанта поліції, військовий наніс удар рукою в його обличчя. Це спричинило поліцейському легкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений частково визнав вину. Розповів, що опинився у приміщенні поліції після того, як зателефонував на лінію «102» і поскаржився на дії патрульних, які склали на нього протокол за порушення правил дорожнього руху. За словами військового, коли він прибув до відділку поліції, то одразу попередив: страждає на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР); дістав газовий балончик та ніж, поклав їх на стіл і розпочав розмову з працівниками поліції. Додав, що на той момент перебував у стані панічної атаки, зумовленої незаконними діями правоохоронців.

За версією обвинуваченого, потерпілий агресивно з ним спілкувався, штовхався та намагався схопити руками. У процесі сутички військовий несильно зачепив рукою обличчя поліцейського, після чого той схопив його і двічі кинув на підлогу, а потім вдарив ногою.

На думку військового, конфліктна ситуація відбулась з вини поліцейського, який його спровокував і «не навчений належним чином спілкуватися з військовослужбовцями, які отримали травми в результаті бойових дій».

Слідство склало обвинувальний акт щодо військового за ч. 2 статті 345 Кримінального кодексу («Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень»), санкція якої передбачає обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Однак суд, допитавши свідків та переглянувши відео з камер спостереження, дійшов висновків: обвинувачений «очевидно випадково, нецілеспрямовано зачепив обличчя потерпілого правою рукою, таким чином заподіявши йому травму. Підстави вважати, що обвинувачений мав бажання спричинити будь-які ушкодження, у суду відсутні».

Крім цього, до матеріалів справи було долучено висновок судово-психіатричного експерта, у якому сказано, що на момент вчинення правопорушення, військовий мав посттравматичний стресовий розлад з частими панічними атаками (чотири-шість разів на тиждень). Тому не в повній мірі усвідомлював свої дії і неповною мірою міг керувати своїми діями. У суді допитаний спеціаліст підтвердив викладені висновки.

Враховуючи все це, суд перекваліфікував злочин на ч. 2 статті 342 Кримінального кодексу («Опір працівникові правоохоронного органу»), санкція якої є менш суворішою, ніж за ч. 2 статті 345 Кримінального кодексу. Також у вироку зазначено, що виправлення військового можливе без ізоляції від суспільства.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця у порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол. У суді військовослужбовець визнав та зобов’язався не порушувати правила зберігання зброї. Зазначив: придбає сейф та буде зберігати нагородну зброю у ньому.