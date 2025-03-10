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Помідори знижують ризик розвитку кількох видів раку – дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Популярний овоч допоможе у боротьбі із раком
фото із відкритих джерел

Пігмент під назвою лікопін у складі помідорів знижує загальний ризик розвитку онкологічних захворювань

Вчені з Тегеранського медичного університету встановили, що пігмент під назвою лікопін у складі помідорів знижує загальний ризик розвитку онкологічних захворювань та ймовірність смерті від раку легенів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати дослідження опубліковані в Frontiers in Nutrition.

Щоб оцінити терапевтичну ефективність лікопіну, вчені проаналізували 121 раніше опубліковане дослідження на відповідну тему. Вони виявили, що активне споживання цієї природної речовини було з істотним зниженням загального ризику розвитку раку.

Учасники з найбільшою часткою лікопіну в раціоні були захищені від онкологічних захворювань. За даними метааналізу, кожне збільшення концентрації цього рослинного пігменту у крові на 10 мкг/дл знижувало загальний ризик раку на 5%.

Особливо сильний зв'язок було виявлено між споживанням лікопіну та зниженням ризику раку простати. Крім того, дослідники виявили, що високі рівні лікопіну в крові корелювали з кращим виживанням при раку легень.

Нагадаємо, нове дослідження з Університету Південної Данії показало, що частки чорнила можуть накопичуватися в лімфатичних вузлах, що може підвищувати ризик раку шкіри та лімфоми (злоякісне захворювання лімфатичної системи). 

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Теги: здоров'я Іран наука рак вчені

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