ВООЗ закликає світ не панікувати через новий штам «Омікрон»
Наразі неможливо стверджувати, чи стане штам «Омікрон» домінантним у світі
Всесвітній організації охорони здоров’я закликає світ не панікувати через появу нового штаму коронавірусу «Омікрон». Там зазначають, що інформації про нього занадто мало, аби робити якісь висновки. Про це розповіла головна наукова співробітниця ВООЗ Сум’я Свамінатан, пише Reuters.
За її словами, наразі також неможливо стверджувати, чи стане штам «Омікрон» домінантним у світі. Для цього йому потрібно бути більш заразним, аніж «Дельта».
«Наскільки нам слід хвилюватися? Нам потрібно бути готовими та обережними, а не панікувати, тому що ми перебуваємо в іншій ситуації, ніж рік тому», – підкреслила вона.
Зазначимо, Україна закрила в'їзд із восьми країн через штам «Омікрон».
Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.
Також стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.
Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.
До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу «Омікрон».
Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.
Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «Омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.