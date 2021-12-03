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    Штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у 38 країнах

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    ВООЗ: штам Omicron виявили вже у 38 країнах - Штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у 38 країнах
    ВООЗ: штам Omicron виявили вже у 38 країнах
    фото з відкритих джерел

    У ВООЗ зазначили, що ще вивчають особливості нового штаму

    Новий штам коронавірусу «Омікрон» зафіксували вже у 38 країнах. Наразі не було зафіксовано летальних випадків серед людей, у яких підтвердили зараження цим варіантом. Про це повідомили представники ВООЗ на брифінгу.

    «Ми дійсно спостерігаємо зростання темпів росту, ми бачимо, що кількість виявлених випадків Omicron збільшується... У нас є повідомлення про випадки Omicron в 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ», – сказала на онлайн-сесії відповідей на запитання про ситуацію з коронавірусом Марія Ван Керкхове

    У ВООЗ зазначили, що ще вивчають особливості нового штаму, зокрема і щодо його ймовірного більшого рівня заразності.

    Поки що відомо, що у Південно-Африканській Республіці, де вперше виявили новий варіант, кількість нових заражень коронавірусом протягом останнього часу підскочила.

    Так, департамент охорони здоров'я ПАР 30 листопада повідомляв про 4 373 нових випадків COVID-19, 1 грудня ㅡ 8 561 новий випадок, 2 грудня ㅡ 11 535 нових випадків, 3 грудня ㅡ 16 055 нових випадків зараження коронавірусом.

    Теги: здоров'я ВООЗ коронавірус
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    Штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у 38 країнах