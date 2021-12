Штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у 38 країнах

Новий штам коронавірусу «Омікрон» зафіксували вже у 38 країнах. Наразі не було зафіксовано летальних випадків серед людей, у яких підтвердили зараження цим варіантом. Про це повідомили представники ВООЗ на брифінгу.

«Ми дійсно спостерігаємо зростання темпів росту, ми бачимо, що кількість виявлених випадків Omicron збільшується... У нас є повідомлення про випадки Omicron в 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ», – сказала на онлайн-сесії відповідей на запитання про ситуацію з коронавірусом Марія Ван Керкхове

У ВООЗ зазначили, що ще вивчають особливості нового штаму, зокрема і щодо його ймовірного більшого рівня заразності.

Поки що відомо, що у Південно-Африканській Республіці, де вперше виявили новий варіант, кількість нових заражень коронавірусом протягом останнього часу підскочила.

