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«Вперше побачив українку, на яку вплинула війна». Журналістка ВВС про діалог з Трампом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Вперше побачив українку, на яку вплинула війна». Журналістка ВВС про діалог з Трампом
фото: ВВС

«Під час нашої розмови президент Трамп був дуже вдумливим і люб'язним», – розповіла про свій діалог журналістка

Кореспондентка ВВС Україна Мирослава Пеца, яка ставила питання президенту США Дональду Трампу про передачу Україні систем ППО Patriot, розповіла про свої враження від того дня та діалогу з Трампом, інформує «Главком».

«Здається, Трамп усвідомив ціну, яку моя родина платить за цю війну», – сказала Пеца. «Ніколи в житті я не очікувала, що Дональд Трамп буде передавати вітання моєму чоловікові».

Мирослава Пеца розповіла, що не змогла акредитуватися на зустріч американського президента, яку він мав провести із Володимиром Зеленським, але тоді ще не знала, що акредитована преса не матиме можливості зняти зустріч на відео чи взагалі побачити лідерів.

Вже пізніше журналістка поспішила до пресконференції Трампа і хотіла поставити йому всього два запитання, які раніше підготувала. Журналісти були сотні з усіх куточків світу і, звичайно, всі хотіли поставити бодай одне запитання Трампу.

Тож Мирослава підійшла до цього досить дотепно, вона зняла з себе свій чорний піджак,«щоб Дональд Трамп міг мене побачити в морі темних костюмів, що заповнювали зал».

А потім підійшла ближче до сцени. Після цього підняла руку, сподіваючись, що він її помітить, і це сталось.

«Я поставила своє запитання щодо систем ППО Patriot та про те, чи готові США продати їх Україні в той час, коли Росія посилила бомбардування українських міст. Протиповітряна оборона є пріоритетом номер один для України, особливо зараз, коли за лічені дні Росія вбила десятки мирних жителів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Я не була готова відкритися про свої особисті проблеми найвпливовішому чоловіку на світі, це ніколи не входило в мої плани. Але під час нашої розмови президент Трамп був дуже вдумливим і люб'язним. Було видно, що він зворушений.

І він продовжив ставити питання про мене та мою сім'ю, ніби вперше побачив звичайну українку, на життя якої вплинула війна і мав можливість відверто поговорити. Коли наприкінці Дональд Трамп попросив мене передати привіт моєму чоловікові, який захищає Україну з другого дня повномасштабного вторгнення, я була приголомшена.

Здавалося, що він усвідомив особисту ціну, яку моя родина платить у цій війні, і хотів мене заспокоїти. І я знаю, що ця розмова багато значила не лише для мене, а й для всієї української нації. Багато хто в Україні сподівається, що вона щось значила і для Дональда Трампа», розповіла Пеца.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути поставку ракет для українських Patriot.

«Вони (українці, – «Главком») хочуть отримати протиракетні системи Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх», – сказав Трамп.

Теги: журналіст Дональд Трамп війна

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