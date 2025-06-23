Тегеран потрапив у геополітичний цугцванг
Ормузький цугцванг в Ірані
Іран погрожує перекрити Ормузьку протоку. Парламент ухвалив відповідне рішення.
Тепер остаточне рішення за вищим керівним органом держави, який може зробити це до кінця дня і таким чином покарати весь світ… Ну що ж, звучить серйозно.
Але є один маленький геополітичний прикол. Найбільше від цього рішення постраждає не Америка і не Європа, а – Китай. Чому? Ну хоч би тому, що 70% нафти, яку Китай качає собі в економіку, пливе саме через цю протоку.
Тож якщо Іран справді «прикрутить» Ормуз, то:
- заводи в Гуанчжоу зупиняться;
- танкери в Шанхаї зависнуть;
- а юань… ну а юаню буде так собі.
Отже, Тегеран потрапив у геополітичний цугцванг.
Перекриє протоку тоді підставить ключового союзника. Не перекриє.
Тоді варто забути, що він регіональний гравець і «форпост антизахідного фронту». А є ще один ризик. Якщо він це зробить Саудівська Аравія, Кувейт та інші країни арабського світу мовчати не будуть. Бо це вдарить і по їхніх інтересах
То ж що вибере Іран? Втратити обличчя чи втратити друга і посваритися з усім арабським світом? І чи готовий Китай до такої гри?
Тест на Ормуз це не про Іран. Це вже тест на цілісність вісі Китай-Росія-Іран.
Спостерігаймо.