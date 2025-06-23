Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Тегеран потрапив у геополітичний цугцванг

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іран погрожує перекрити Ормузьку протоку. Чи готовий Китай до цього?
фото: depositphotos.com

Ормузький цугцванг в Ірані

Іран погрожує перекрити Ормузьку протоку. Парламент ухвалив відповідне рішення.

Тепер остаточне рішення за вищим керівним органом держави, який може зробити це до кінця дня і таким чином покарати весь світ… Ну що ж, звучить серйозно.

Але є один маленький геополітичний прикол. Найбільше від цього рішення постраждає не Америка і не Європа, а – Китай. Чому? Ну хоч би тому, що 70% нафти, яку Китай качає собі в економіку, пливе саме через цю протоку.

Тож якщо Іран справді «прикрутить» Ормуз, то:

  • заводи в Гуанчжоу зупиняться;
  • танкери в Шанхаї зависнуть;
  • а юань… ну а юаню буде так собі.

Отже, Тегеран потрапив у геополітичний цугцванг.

Перекриє протоку тоді підставить ключового союзника. Не перекриє.

Тоді варто забути, що він регіональний гравець і «форпост антизахідного фронту». А є ще один ризик. Якщо він це зробить Саудівська Аравія, Кувейт та інші країни арабського світу мовчати не будуть. Бо це вдарить і по їхніх інтересах

То ж що вибере Іран? Втратити обличчя чи втратити друга і посваритися з усім арабським світом? І чи готовий Китай до такої гри?

Тест на Ормуз це не про Іран. Це вже тест на цілісність вісі Китай-Росія-Іран.

Спостерігаймо.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія Ізраїль Іран війна Китай Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерна загроза від Ірану. Чи варто Україні хвилюватись зараз?
Іран, Путін і ядерна загроза: що загрожує Україні
20 червня, 19:49
Швейцарія хочее змінити правила для біженців з України
Швейцарія готується скасувати захист для біженців з України
20 червня, 13:36
Російські окупанти вночі вдарили ракетою у багатоповерхівку у Києві
Багатоповерхівка у Києві, яку росіяни зруйнували ракетою. Фото з висоти пташиного польоту
17 червня, 12:07
Наслідки ізраїльських ударів по Тегерану
Атака Ізраїлю на Іран приголомшила військових, але може посилити ядерні зусилля Тегерану
13 червня, 18:00
Поранений рятувальник приїхав на прощання з побратимами
Київ попрощався з рятувальниками, які загинули під час ліквідації наслідків обстрілу (фото)
9 червня, 12:25
«Завдання психотерапевта – навчити пацієнта обходитися без терапії», – вважає фахівчиня
Психологиня Анна Собчак: Розлади стали статусною річчю, мати яку «модно»
4 червня, 21:30
Російський диктатор не збирається завершувати війну, він готує «вирішальний ривок»
«Вирішальний ривок». До чого готується Путін?
4 червня, 11:00
Наслідки атаки українських дронів по військовому летовищу в Іркутській області РФ. 1 червня 2025 року
«І до Сибіру вже дісталися!». Реакції у Росії на операцію СБУ «Павутина»
2 червня, 15:35
Вартість другої черги будівництва цвинтаря під Києвом складає 1,21 млрд грн
Цвинтар один на двох. Як місце для поховання воїнів перетворилося на золоту жилу Війна і бізнес
29 травня, 13:45

Віктор Таран

Тегеран потрапив у геополітичний цугцванг
Тегеран потрапив у геополітичний цугцванг
Як Ізраїль захопив небо Ірану
Як Ізраїль захопив небо Ірану
Росія потрапила у нафтову пастку Саудівської Аравії
Росія потрапила у нафтову пастку Саудівської Аравії
Панамський канал: ситуація загострюється
Панамський канал: ситуація загострюється
Трамп, мита та пінгвіни. Для чого він це робить?
Трамп, мита та пінгвіни. Для чого він це робить?
Російські «консерви» в Європі зіпсувалися
Російські «консерви» в Європі зіпсувалися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
56K
Сирський заявив про план ліквідації всіх Оперативних тактичних угруповань ЗСУ
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
30K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
30K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua