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Під завалами в Києві знайшли тіло чоловіка: батьки сподівалися, що живий (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Під завалами в Києві знайшли тіло чоловіка: батьки сподівалися, що живий (відео)
Батьки дізналися, що їх син не вижив
фото: скриншот з відео

У Києві з-під завалів дістали тіло 31-річного чоловіка

Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під руїн будинку, зруйнованого під час ракетного удару по Києву. На його порятунок весь день чекали батьки. Цю інформацію hromadske підтвердила речниця ДСНС Світлана Водолага, інформує «Главком».

«З-під завалів дістали тіло 31-річного чоловіка, на порятунок якого весь день чекали його батьки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що пронизливі фото з Києва, на якому подружжя стоїть перед руїнами багатоповерхівки, стало символом неймовірного болю, відчаю та несправедливості, які переживає Україна внаслідок російської агресії. Ці фото миттєво облетіло соціальні мережі та світові ЗМІ, ставши ще одним нагадуванням про жахливі наслідки війни для мирних українців.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: війна Київ

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