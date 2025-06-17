Під завалами в Києві знайшли тіло чоловіка: батьки сподівалися, що живий (відео)

Батьки дізналися, що їх син не вижив

У Києві з-під завалів дістали тіло 31-річного чоловіка

Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під руїн будинку, зруйнованого під час ракетного удару по Києву. На його порятунок весь день чекали батьки. Цю інформацію hromadske підтвердила речниця ДСНС Світлана Водолага, інформує «Главком».

«З-під завалів дістали тіло 31-річного чоловіка, на порятунок якого весь день чекали його батьки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що пронизливі фото з Києва, на якому подружжя стоїть перед руїнами багатоповерхівки, стало символом неймовірного болю, відчаю та несправедливості, які переживає Україна внаслідок російської агресії. Ці фото миттєво облетіло соціальні мережі та світові ЗМІ, ставши ще одним нагадуванням про жахливі наслідки війни для мирних українців.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів, - мер Кличко



Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими, - міністр закордонних справ України Сибігаhttps://t.co/cLhv7cmdyO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.