Як змінилася ситуація за тиждень на фронті. Президент оприлюднив дані Ставки

Зеленський: «Загальна кількість наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті за тиждень ситуація залишається загалом стабільною, хоча бойові дії не вщухають. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами президента, на Сумському напрямку ворог просунувся на 200 м, проте українські сили зуміли відштовхнути його назад на 200–400 м, що свідчить про відсутність серйозних змін на цій ділянці.

«На Харківському напрямку – складно, але Вовчанський напрямок також без змін. Трішки більше ударів, але щодо наступів – без змін. Загальна кількість наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту. На Лиманському напрямку також», – зазначив глава України.

Зеленський підкреслив, що на напрямку Костянтинівки, розташованої на сході України, російські війська намагалися здійснити прорив. Він зазначив, що це була одна з масштабних атак, які мали місце протягом останнього тижня: «Десятки були мотоциклів і 24 одиниці важкої військової техніки. Ми 20 знищили, 16 мотоциклів також знищили – вони відступили».

«Покровський напрямок – без змін. Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху», – підсумував президент.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Як повідомлялося, на Оріхівському напрямку російські війська накопичують сили та засоби задля активізації штурмових дій. Водночас на Гуляйпільському напрямку армія РФ атакує в районі Малинівки на Запоріжжі, щоб перерізати логістику Сил оборони.