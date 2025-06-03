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Легендарний хокеїст відреагував на участь дворазового володаря Кубка Стенлі у вшануванні окупантів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний хокеїст відреагував на участь дворазового володаря Кубка Стенлі у вшануванні окупантів
Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років
фото: Соня Кабаєва

Гашек та Дацюк разом виступали за клуб НХЛ «Детройт»

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек прокоментував матеріал «Главкома», у якому йшлося про участь російського хокеїста Павла Дацюка в турнірі, який був присвячений російським окупантам.

«Мені дуже сумно бачити мого колишнього (чудового) товариша по команді Павла Дацюка на заході, пов'язаному з підтримкою громадян Росії, які беруть участь у російській імперіалістичній війні в Україні…», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек та Дацюк разом виступали за клуб НХЛ «Детройт».

Як повідомлялося, 25 травня в Єкатеринбурзі на льодовій арені «Авто» пройшов турнір з хокею, присвячений учасникам війни проти України.

«Турнір об'єднав військовослужбовців, їх близьких та рідних, представників силових структур, громадян та навчальних закладів Свердловської області. У змаганні взяли участь команди Уральського інституту ДПС МНС Росії «Вогненний щит», «СКА ЦВО», Управління Росгвардії та ветеранів хокейного клубу «Автомобіліст», – інформують російські пропагандистські ресурси.

На урочистому відкритті виступили керівниця Комітету сімей воїнів Вітчизни (КСВВ) Свердловської області Ганна Садиріна та активіста КСВВ Челябінської області Світлана Лаврентьєва. Обидві жінки є матерями ліквідованих російських окупантів.

«Справжнім подарунком для учасників та глядачів турніру стала присутність Павла Дацюка, легендарного хокеїста, уродженця Єкатеринбурга, дворазового володаря Кубка Стенлі, чемпіона Олімпійських ігор 2018 року», – підкреслюють російські пропагандисти.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту минулорічного вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

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Теги: пропаганда війна хокей НХЛ

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