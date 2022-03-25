Впливове ірландське видання вперше надрукувало статтю іншою мовою. І це – українська

Ірландія скасувала візовий режим для України ще 25 лютого

Республіка Ірландія приймає українських біженців

В Ірландії вперше видання Irish Independent надрукувало головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська та англійська. Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

«Вперше в історії найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська та англійська. І цією мовою стала українська», – написала Зеленська у Telegram.

У статті «Відкриваючи серця разом з кордонами для українців» йдеться про українців, які залишили свої домівки і свою країни внаслідок російського вторгнення. Ірландія також приймає біженців з України.

Додамо, що раніше США і 12 країн світу підписали спільну заяву про необхідність модернізації ППО України. До цього списку входить й Ірландія.

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