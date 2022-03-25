  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Впливове ірландське видання вперше надрукувало статтю іншою мовою. І це – українська

    Ірландія скасувала візовий режим для України ще 25 лютого - Впливове ірландське видання вперше надрукувало статтю іншою мовою. І це – українська
    Ірландія скасувала візовий режим для України ще 25 лютого
    фото: ТСН

    Республіка Ірландія приймає українських біженців

    В Ірландії вперше видання Irish Independent надрукувало головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська та англійська. Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

    «Вперше в історії найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська та англійська. І цією мовою стала українська», – написала Зеленська у Telegram.

    У статті «Відкриваючи серця разом з кордонами для українців» йдеться про українців, які залишили свої домівки і свою країни внаслідок російського вторгнення. Ірландія також приймає біженців з України.

    Додамо, що раніше США і 12 країн світу підписали спільну заяву про необхідність модернізації ППО України. До цього списку входить й Ірландія.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Ірландія українці Україна журналіст Олена Зеленська біженці окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Впливове ірландське видання вперше надрукувало статтю іншою мовою. І це – українська