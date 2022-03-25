Чи треба Україні віддавати Крим та Донбас? Російські ЗМІ перекрутили слова Байдена

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що Україні не доведеться іти на жодні територіальні поступки Росії, але кремлівські ЗМІ подали ці слова хазяїна Білого дому у викривленому вигляді

Джо Байден на пресконференції у Брюсселі, де проходив надзвичайний саміт НАТО, заявив, що не варто обговорювати Україну без України. Так він відреагував на питання журналіста, який поцікавився у президента США, чи має Україна піти на певні територіальні поступки Росії задля припинення вогню.

«Я не вірю, що їм доведеться піти на такий крок», – заявив Байден, додавши, що він не бере участі в українсько-російських переговорах, тож подібні речі, якщо вони постануть на порядку денному, мають вирішувати самі українці.

Російські ЗМІ маніпулятивно подали цю відповідь Байдена. Більшість видань винесли в заголовки своїх новин фразу про можливі територіальні поступки, подавши їх майже як доконаний факт. «Байден припустив територіальні поступки України», – написало видання Lenta. Заголовок новини на сайті «Ізвєстій» говорить: «Байден запропонував Україні самій вирішувати питання про територіальні поступки РФ».

Втім, ці ЗМІ принаймні в тексті новини згадали слова Байдена про те, що він не вірить у необхідність таких поступок. Хоча далеко не усі зазначили, що це була відповідь на питання журналіста, а не власний меседж глави Білого дому.

Разом з тим видання «Фонтанка.ру», написавши про «територіальні поступки» України, не згадала у новині, що президент США скептично ставиться до самого факту цих поступок.

Видання «Фонтанка.ру» обдурило своїх читачів, не згадавши упевненість Джо Байдена про те, що Україні взагалі не доведеться іти на територіальні поступки Росії

Така інтерпретація слів Джо Байдена обурила навіть читачів видання. У коментарі до новини користувач Mimic зазначив: «Такий дивний переклад його слів […], та й текст поданий так, що виникає абсолютно хибне розуміння його відповіді. Йому було поставлене конкретне питання про поступки. Він відповів, що не вважає, що їх доведеться робити. Тут же додав, що взагалі подібні питання можуть вирішувати лише українці».

Нагадаємо, що учорашній пресконференції Байден наголосив, що США видадуть додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах. Також Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тис. українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.

Крім того, президент США пообіцяв під час візиту до Польщі зустрітися із українськими біженцями.