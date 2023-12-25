Як українці змінили своє ставлення до дати Різдва. Неймовірні цифри

Після повномасштабного вторгнення охочих святкувати Різдво в один день з росіянами різко поменшало

Кількість українців, які святкують Різдво Христове сьогодні, 25 грудня, всього за кілька років зросла до 75%. Про це свідчать результати щорічних опитувань «Главкома», у яких брали участь десятки тисяч читачів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2016 році Різдво разом з усім світом 25 грудня висловлювали бажання святкувати біля половини (53%) українців, при цьому 27,5% респондентів були категорично «за» 7 січня. У 2021 році ситуація хоч і незначно, але змінилася на користь нового календаря: два роки тому вже понад 55% українців віддавали перевагу 25 грудня, а 24% опитаних таки хотіли святкувати Різдво 7 січня.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення охочих святкувати головне релігійне свято разом з Росією 7 січня різко поменшало – таких набралося вже лише 7,94%, перейти на нову дату висловили бажання 56,72%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А ось свіже опитування, яке провів «Главком» у 2023 році, продемонструвало, що вже понад 75% святкують Різдво саме 25 грудня, у той час як «стару» дату підтримують менш як 5% користувачів.

Варто додати, Українська Православна церква/Православна церква України (УПЦ/ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. За ним важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні раніше від того, як було ще минулого року. За новим календарем Різдво в Україні припадає з 24 на 25 грудня, так само, як більшості країн світу. Маланки та Щедрий вечір припадають на 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.

Нагадаємо, 25 грудня в церковному календарі – Різдво Христове. Входить до числа дванадесятих свят. Перед ним обов'язково тримається Різдвяний піст. Після Великодня Різдво вважається другим найвеличнішим святом. Це свято Боговтілення, тобто появи Господа у людській подобі. За легендою Ісус Христос, який був Сином Божим, народився в Діви Марії в Вифлеємі. В момент народження на небі засіяла яскрава зірка, яка вказувала шлях до немовляти. За нею мудреці принесли Спасителю свої дари.