Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли приберуть диктатора

Популярність Путіна продовжуватиме падати, але це не зупинить його жахливі дії

Джек Девайн вважає, що Путін стає все більш непередбачуваним і небезпечним

Колишній керівник ЦРУ Джек Девайн вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін буде усунутий від влади в результаті державного перевороту через війну в Україні, яка «зайшла в глухий кут». Про це пише The Sun.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Девайн сказав, що не здивується, якщо Путін «зникне завтра».

«Це буде сюрприз. Завжди є те, що ми називаємо «чорним лебедем» (теорія, що розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки, –ред.), який з'являється нізвідки. Путін може зникнути завтра, і я не здивуюся, якщо якийсь елемент в уряді вирішить, що він збирається вжити виконавчих заходів», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас, додав Девайн, якщо не буде «чорного лебедя», проблеми Путіна почнуться тоді, коли він зайде в глухий кут, а саме це зараз відбувається.

«Я не думаю, що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом».

Експерти попереджали, що Путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він радше покінчить самогубством, аніж зіткнеться з приниженням, пов'язаним з переворотом в Росії.

Джек Девайн вважає, що Путін стає все більш непередбачуваним і небезпечним, а його вторгнення до України «посіяло його політичну смерть».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишній керівник ЦРУ додав, що популярність диктатора продовжуватиме падати, оскільки війна триватиме, але це не зупинить його жахливі дії.

«Що більше втрат і насильства видно російським громадянам, тим менше людей (росіян, – ред.)хочуть брати участь у війні. Йому буде важко вербувати, але це все-таки Росія. Він знайде способи, як підійти, переманити… але війна ставатиме все менш популярною», – вважає Джек Девайн.

Як повідомлялося, попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Ще рік тому, восени 2022 року, додають американські чиновники, Путін цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни.

Путін дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією України та готовий до перемир'я.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.