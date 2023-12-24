Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли приберуть диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли приберуть диктатора
Популярність Путіна продовжуватиме падати, але це не зупинить його жахливі дії
фото з відкритих джерел

Джек Девайн вважає, що Путін стає все більш непередбачуваним і небезпечним

Колишній керівник ЦРУ Джек Девайн вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін буде усунутий від влади в результаті державного перевороту через війну в Україні, яка «зайшла в глухий кут». Про це пише The Sun. 

Девайн сказав, що не здивується, якщо Путін «зникне завтра».

«Це буде сюрприз. Завжди є те, що ми називаємо «чорним лебедем» (теорія, що розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки, –ред.), який з'являється нізвідки. Путін може зникнути завтра, і я не здивуюся, якщо якийсь елемент в уряді вирішить, що він збирається вжити виконавчих заходів», – зазначив він.

Водночас, додав Девайн, якщо не буде «чорного лебедя», проблеми Путіна почнуться тоді, коли він зайде в глухий кут, а саме це зараз відбувається.

«Я не думаю, що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом».

Експерти попереджали, що Путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він радше покінчить самогубством, аніж зіткнеться з приниженням, пов'язаним з переворотом в Росії.

Джек Девайн вважає, що Путін стає все більш непередбачуваним і небезпечним, а його вторгнення до України «посіяло його політичну смерть».

Колишній керівник ЦРУ додав, що популярність диктатора продовжуватиме падати, оскільки війна триватиме, але це не зупинить його жахливі дії.

«Що більше втрат і насильства видно російським громадянам, тим менше людей (росіян, – ред.)хочуть брати участь у війні. Йому буде важко вербувати, але це все-таки Росія. Він знайде способи, як підійти, переманити… але війна ставатиме все менш популярною», – вважає Джек Девайн.

Як повідомлялося, попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів

За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Ще рік тому, восени 2022 року, додають американські чиновники, Путін цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни.

Путін дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією України та готовий до перемир'я.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.

Читайте також: ISW проаналізував «сигнали» Путіна про готовність зупинити війну
Теги: росія війна путін смерть президент диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович хоче, щоб Путін зробив його президентом?
Арестович вважає Путіна братом
Сьогодні, 13:01
Російський диктатор Володимир Путін
ISW проаналізував «сигнали» Путіна про готовність зупинити війну
Сьогодні, 07:58
Путін ліквідував Пригожина, тому що той став являти собою реального суперника для кремлівського диктатора
Путін намагається відмитися від крові Пригожина
Вчора, 19:33

Соціум

Чехія платитиме українцям, які повертаються додому
Чехія платитиме українцям, які повертаються додому
Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли приберуть диктатора
Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли приберуть диктатора
У торговому центрі в США сталася стрілянина, є жертви
У торговому центрі в США сталася стрілянина, є жертви
Румунію сколихнув землетрус, який могли відчути й українці
Румунію сколихнув землетрус, який могли відчути й українці
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
ISW проаналізував «сигнали» Путіна про готовність зупинити війну
ISW проаналізував «сигнали» Путіна про готовність зупинити війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти
13K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
9830
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
8925
Розмова з київським таксистом, або Як нам далі воювати?
6337
Звідки береться багатство. Простий закон економіки
6115
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua