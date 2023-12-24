ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку

Літак не повернувся на аеродром

Українські сили протиповітряної оборони уразили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку», – повідомив він.

При цьому він зазначив, що літак не повернувся на аеродром.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.

«Вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні», – заявив він.

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Ігнат зазначив, що це – блискуча робота нашої ППО, взагалі ракетних підрозділів.

Триває 669-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.