25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї
25 грудня в церковному календарі – Різдво Христове. Входить до числа дванадесятих свят. Перед ним обов'язково тримається Різдвяний піст. Після Великодня Різдво вважається другим найвеличнішим святом.
Це свято Боговтілення, тобто появи Господа у людській подобі. За легендою Ісус Христос, який був Сином Божим, народився в Діви Марії в Вифлеємі. В момент народження на небі засіяла яскрава зірка, яка вказувала шлях до немовляти. За нею мудреці принесли Спасителю свої дари.
Згідно з новим календарем, за яким тепер живе Україна, Різдво настане завтра - 25 грудня, так само, як і у всіх європейських країнах. Вважається, що новоюліанський календар більш точний, ніж юліанський, згідно з яким Христос народився 7 січня. Саме тому ПЦУ перейшли на графік, де свята «зсуваються» на 13 днів назад.
Традиції свята
У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.
Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.
Що не можна робити 25 грудня
- Не можна голосно кричати, лихословити, сваритися.
- Не дозволено вишивати, в'язати, прибирати в домі.
- Раніше на Різдво заборонялося купатися, тому всі водні процедури проводили заздалегідь.
Народні прикмети і традиції
- Погода після Різдва вказує, якою вона буде після Петра (29 червня);
- Тепло за вікном – чекайте на холодну весну;
- Морозна погода – такою вона залишатиметься до 6 січня;
- Кішка обдирає стіни будинку – зіпсується погода, згорнулася калачиком – прийдуть морози;
- Зоряна ніч до теплого та сонячного літа;
- Заметіль – на врожайний рік.
Пам’ятні події 25 грудня
- 336 рік – у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;
- 350 рік – римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші;
- 498 рік – король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі;
- 597 рік – Августин Кентерберійський та його послідовники охрещують 10 000 англо-саксів;
- 800 рік – у Римі Папа Лев III коронує франкського короля Карла Великого імператором;
- 1000 рік – створюють Угорське королівство на чолі з Стефаном I;
- 1025 рік – Мєшко II Ламберт стає королем Польщі;
- 1066 рік – Вільгельм Завойовник стає королем Англії;
- 1100 рік – Балдуїн I стає королем Єрусалиму;
- 1130 рік – Рожер II проголошується королем Сицилії;
- 1492 рік – каравела «Санта-Марія», на якій Христофор Колумб допливає до берегів Америки, налітає на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса;
- 1559 рік – після смерті Павла IV новим папою під іменем Пій IV стає Джованні Анджело Медичі;
- 1582 рік – іспанський король Філіп II засновує першу в Європі математичну академію;
- 1741 рік – Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;
- 1758 рік – Йоган Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім'я якого вона носить нині;
- 1855 рік – у Кінгстоні (Канада) відбувається перша відома нині гра в хокей;
- 1923 рік – вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду;
- 1926 рік – відбувається установчий з'їзд Союзу українок Канади;
- 1941 рік – Друга світова війна: розпочинається провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ;
- 1950 рік – четверо шотландських студентів із університету Глазго крадуть з Вестмінстерського абатства історичний Скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями;
- 1968 рік – Led Zeppelin відвідують США, в рамках свого першого американського турне;
- 1969 рік – американець Артур Блессіт вирушає у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він долає за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев'яний хрест;
- 1975 рік – в Києві відкривають пам'ятник І. Котляревському;
- 1977 рік – відбувається зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі;
- 1989 рік – розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску;
- 1991 рік – відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР, розпад Радянського Союзу;
- 1991 рік – президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявляє, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини;
- 1992 рік – Міністерство юстиції України реєструє Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса;
- 2002 рік – у Голосіївському місцевому суді Києва завершується процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001 року.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Леонід, Ісус, Марія.
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