Скільки танків Росія може ввести у стрій за місяць: «набагато більше, ніж Європа»

Держсекретар Міноборони Латвії наголосив, що для перемоги необхідна військова індустріальна база

За місяць Росія може зробити або відремонтувати близько 100-150 танків, і це набагато більше, ніж може зробити Європа. Про це заявив на завершальному заході Ризького безпекового форуму держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс, пише Delfi.

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За словами Гарісонса, якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки та зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко та точно.

«Ми можемо збільшити кількість солдатів, але нам потрібна і зброя, танки та інші речі, які поки нема кому зробити в такій кількості, щоб забезпечити наявні потреби», – сказав Гарісонс, додавши, що для перемоги необхідна військова індустріальна база, яку Європейський Союз може збільшити.

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Еліна Егле, голова правління Латвійської федерації індустрії оборони та безпеки відзначила, що країни Європи, як і раніше, розділені на дві частини. Одна частина країн вважає і каже, що вони фактично перебувають у стані війни, вважаючи, що треба діяти швидше, а інша – вважає за краще фактично не говорити про війну в Україні та ситуацію з безпекою в регіоні, тому необхідно продовжувати переговори та говорити про ці проблеми.

Зауважимо, інститут зовнішньої політики Латвії вже п'ятий рік організує Ризький безпековий форум, об'єднуючи експертів міжнародного рівня в галузі безпеки, політики, технологій, освіти та оборони.

Раніше повідомлялося, що Росія втратила приголомшливі 87% від загальної кількості сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, і дві третини своїх танків – розвідка США назвала втрати російської армії. І все ж, попри значні втрати в людях і техніці, президент Росії Володимир Путін сповнений рішучості просуватися вперед, оскільки на початку наступного року наближається дворіччя війни, а офіційні особи США попереджають, що Україна залишається дуже вразливою. Довгоочікуваний український контрнаступ застопорився протягом осені, і офіційні особи США вважають, що Київ навряд чи досягне якихось значних успіхів протягом найближчих місяців.