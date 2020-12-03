Всесвітньо відомий хімік Менделеєв шпигував на користь царської Росії – російська розвідка

Серед тих, кого залучали до розвідувальної діяльності, глава СВР РФ назвав хіміка Дмитра Менделєєва і літератора Олександра Грибоєдова

Автор періодичної системи хімічних елементів Дмитро Менделєєв був російським розвідником. Про це директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив російському журналу «Историк» в інтерв'ю, опублікованому у грудневому номері.

За словами чиновника, який також є головою Російського історичного товариства, були завербовані та інші вчені.

«Назву кілька найвідоміших імен: це перший голова Імператорського російського історичного товариства князь Петро Вяземський, хімік Дмитро Менделєєв, географ і дослідник Микола Пржевальський, ну і, звичайно, літератор і дипломат Олександр Грибоєдов. Усі вони – хтось більшою, хтось меншою мірою – займалися розвідувальною діяльністю, політичною та військово-стратегічною розвідкою», – сказав Наришкін.

За його словами, російські дипломати в Західній Європі вже в XVII столітті «займалися не тільки політичною, але й, можна сказати, уже науково-технічною розвідкою, здобуваючи для країни новітні досягнення науки та техніки іноземних держав».

Менделєєв жив у 1834 – 1907 роках, у 1869 році він придумав таблицю хімелементів.

Таблиця Менделєєва – класифікатор хімічних елементів, в якому встановлена залежність їх властивостей від заряду атомного ядра. Є графічним виразом періодичного закону, відкритого Менделєєвим у 1869 році. Менделєєв (1834 – 1907) – один зі стовпів науки у Росії, написав праці з багатьох наук. Був російським націоналістом.

Поет, драматург, піаніст, композитор, чиновник і дипломат Грибоєдов (1795-1829) відомий насамперед завдяки п'єсі у віршах «Горе від розуму» (1824). Убитий моджахедами під час різанини у російській посольстві в Персії.

Мандрівник, географ і натураліст Пржевальський (1839-1888) зробив кілька експедицій у Центральну Азію, під час яких вивчив Монголію, Китай і Тибет і описав безліч представників флори та фауни. Їздив добровольцем до Польщі для придушення Польського повстання. Помер генерал-майор, випивши води з річки: захворів на черевний тиф.

Роки життя Грибоєдова, відомого як автора п'єси «Горе з розуму», – 1795 – 1829, а Пржевальського – 1839 – 1888.