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    У світі

    Всесвітньо відомий хімік Менделеєв шпигував на користь царської Росії – російська розвідка

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    У XIX столітті Менделєєв придумав таблицю хімелементів - Всесвітньо відомий хімік Менделеєв шпигував на користь царської Росії – російська розвідка
    У XIX столітті Менделєєв придумав таблицю хімелементів

    Серед тих, кого залучали до розвідувальної діяльності, глава СВР РФ назвав хіміка Дмитра Менделєєва і літератора Олександра Грибоєдова

    Автор періодичної системи хімічних елементів Дмитро Менделєєв був російським розвідником. Про це директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив російському журналу «Историк» в інтерв'ю, опублікованому у грудневому номері.

    За словами чиновника, який також є головою Російського історичного товариства, були завербовані та інші вчені.

    «Назву кілька найвідоміших імен: це перший голова Імператорського російського історичного товариства князь Петро Вяземський, хімік Дмитро Менделєєв, географ і дослідник Микола Пржевальський, ну і, звичайно, літератор і дипломат Олександр Грибоєдов. Усі вони – хтось більшою, хтось меншою мірою – займалися розвідувальною діяльністю, політичною та військово-стратегічною розвідкою», – сказав Наришкін.

    За його словами, російські дипломати в Західній Європі вже в XVII столітті «займалися не тільки політичною, але й, можна сказати, уже науково-технічною розвідкою, здобуваючи для країни новітні досягнення науки та техніки іноземних держав».

    Менделєєв жив у 1834 – 1907 роках, у 1869 році він придумав таблицю хімелементів.

    Таблиця Менделєєва – класифікатор хімічних елементів, в якому встановлена залежність їх властивостей від заряду атомного ядра. Є графічним виразом періодичного закону, відкритого Менделєєвим у 1869 році. Менделєєв (1834 – 1907) – один зі стовпів науки у Росії, написав праці з багатьох наук. Був російським націоналістом.

    Поет, драматург, піаніст, композитор, чиновник і дипломат Грибоєдов (1795-1829) відомий насамперед завдяки п'єсі у віршах «Горе від розуму» (1824). Убитий моджахедами під час різанини у російській посольстві в Персії.

    Мандрівник, географ і натураліст Пржевальський (1839-1888) зробив кілька експедицій у Центральну Азію, під час яких вивчив Монголію, Китай і Тибет і описав безліч представників флори та фауни. Їздив добровольцем до Польщі для придушення Польського повстання. Помер генерал-майор, випивши води з річки: захворів на черевний тиф.

    Роки життя Грибоєдова, відомого як автора п'єси «Горе з розуму», – 1795 – 1829, а Пржевальського – 1839 – 1888.

    Теги: Китай чиновник час
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