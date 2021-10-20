Як Саакашвілі пробрався в Грузію: прокуратура встановила маршрут і транспорт експрезидента

За версією слідства, Михайло Саакашвілі потрапив до Грузії у вантажівці з молочною продукцією

Михайло Саакашвілі у причепі перетнув митний і прикордонний контроль Грузії

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі незаконно потрапив до країни, перебуваючи у вантажівці з молочною продукцією. Слідство відновило маршрут його пересування країною до затримання, повідомляє прокуратура Грузії.

Зазначається, що сьогодні прокуратура винесла постанову за звинуваченням Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону Грузії.

За даними слідства, ввечері 28 вересня судно під назвою «Вільнюс», яке прямувало з українського Чорноморська, зайшло до порту Поті. У ніч на 29 вересня з цього судна виїхала вантажівка Scania з молочними продуктами, яка належить компанії Ika Trans Ltd. У зоні очікування перед реєстрацією Саакашвілі, за версією прокуратури, пересів з причепа до кабіни, минаючи митний і прикордонний контроль.

«Присутність Михайла Саакашвілі в згаданому трейлері, де були молочні продукти, підтверджують відеозаписи, зняті з його телефону», – йдеться в повідомленні.

Після того, як вантажівка виїхала з території порту, Саакашвілі пересів в автомобіль Mercedes і виїхав в село Тквірі Абашинського району. Вдень 29 вересня він мікроавтобусом дістався Батумі, а ввечері на трейлері Scania відправився до Тбілісі.

«У кримінальній справі проведено слідчі та процесуальні дії. Встановлено точний маршрут в'їзду та пересування Михайла Саакашвілі в Грузії, вивчені сотні відеозаписів зі 112 камер спостереження, а також камер спостереження приватних компаній», – зазначили в прокуратурі.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Нагадаємо, прем'єр Грузії порадив «забути про Саакашвілі» на шість років.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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