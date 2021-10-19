Мін’юст спробує перевести Саакашвілі в українську в'язницю – Малюська

Поки Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі

Денис Малюська заявив, що Україна буде всіма способами намагатися повернути в Україну Саакашвілі

Україна буде всіма правовими способами намагатися повернути в Україну третього президента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю УП.

«Ми будемо намагатися, а чи дадуть нам – це питання. Він не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії... Але влада Грузії вже неодноразово говорила, що вона нам його не віддасть... Будемо пробувати всі юридичні механізми, щоб це врегулювати», – зазначив Малюська.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр Грузії порадив «забути про Саакашвілі» на шість років.

Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Раніше, 13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

Згодом поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі.

Також Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

Читайте також: