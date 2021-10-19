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    Мін’юст спробує перевести Саакашвілі в українську в'язницю – Малюська

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    Поки&nbsp;Україна не зверталася до Грузії із запитом&nbsp;про видачу Саакашвілі - Мін’юст спробує перевести Саакашвілі в українську в'язницю – Малюська
    Поки Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі
    фото з відкритих джерел

    Денис Малюська заявив, що Україна буде всіма способами намагатися повернути в Україну Саакашвілі

    Україна буде всіма правовими способами намагатися повернути в Україну третього президента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю УП.

    «Ми будемо намагатися, а чи дадуть нам – це питання. Він не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії... Але влада Грузії вже неодноразово говорила, що вона нам його не віддасть... Будемо пробувати всі юридичні механізми, щоб це врегулювати», – зазначив Малюська.

    Нагадаємо, сьогодні прем'єр Грузії порадив «забути про Саакашвілі» на шість років.

    Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

    Раніше, 13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

    Згодом поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі.

    Також Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування.

    Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: Михайло Саакашвілі Міністерство юстиції Грузія Україна в'язниця Денис Малюська
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    Мін’юст спробує перевести Саакашвілі в українську в'язницю – Малюська