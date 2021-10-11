Мін'юст Грузії відреагував на повідомлення про погіршення стану Саакашвілі
Спеціальна пенітенціарна служба запевнила, що Саакашвілі отримує призначені ліки
Міністерство юстиції Грузії спростувало повідомлення про погіршення здоров'я колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. У заяві, опублікованій в Facebook відомства, наголошується, що його стан задовільний.
«Спеціальна пенітенціарна служба пояснює, що інформація, поширена в ЗМІ у зв'язку з погіршенням здоров'я Михайла Саакашвілі, не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що затриманий отримує ліки і під час голодування знаходиться під постійним наглядом лікаря. Його життєво важливі показники в нормі, тиск становить 120 на 90, пульс - 90, а глюкоза - 101 міліграм на децилітр.
Раніше особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що стан колишнього президента Грузії погіршився, йому потрібна госпіталізація. Медик зазначив, що Саакашвілі важко ходити і говорити.
Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.
Затримання Саакашвілі потрапило на відео.
Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.
Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.
Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.