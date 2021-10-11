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    Мін'юст Грузії відреагував на повідомлення про погіршення стану Саакашвілі

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    Мін'юст Грузії: стан Саакашвілі задовільний - Мін'юст Грузії відреагував на повідомлення про погіршення стану Саакашвілі
    Мін'юст Грузії: стан Саакашвілі задовільний
    Фото з відкритих джерел

    Спеціальна пенітенціарна служба запевнила, що Саакашвілі отримує призначені ліки

    Міністерство юстиції Грузії спростувало повідомлення про погіршення здоров'я колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. У заяві, опублікованій в Facebook відомства, наголошується, що його стан задовільний.

    «Спеціальна пенітенціарна служба пояснює, що інформація, поширена в ЗМІ у зв'язку з погіршенням здоров'я Михайла Саакашвілі, не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що затриманий отримує ліки і під час голодування знаходиться під постійним наглядом лікаря. Його життєво важливі показники в нормі, тиск становить 120 на 90, пульс - 90, а глюкоза - 101 міліграм на децилітр.

    Раніше особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що стан колишнього президента Грузії погіршився, йому потрібна госпіталізація. Медик зазначив, що Саакашвілі важко ходити і говорити.

    Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

    Теги: Михайло Саакашвілі Міністерство юстиції голодування Саломе Зурабішвілі
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    Мін'юст Грузії відреагував на повідомлення про погіршення стану Саакашвілі