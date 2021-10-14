Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі

Жоден з органів досудового розслідування не звертався в прокуратуру з клопотанням про видачу політика, тож Офіс генпрокурора не звертався до Грузії

Офіс генерального прокурора України не звертався до Грузії із запитом про видачу грузинського експрезидента та громадянина України Михайла Саакашвілі. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на офіційну відповідь Офісу генпрокурора.

«Наразі клопотання українських органів досудового розслідування до департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора про видачу М. Саакашвілі не надходили, а тому до компетентних органів Грузії Офіс генерального прокурора з таким запитом не звертався», – йдеться в документі.

У відомстві пояснили, що, згідно із законом, клопотання про видачу особи України готує слідчий або прокурор, який здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. Ще одним суб'єктом такого клопотання може бути суд, який розглядає справу або щодо яких винесено відповідний вирок.

Нагадаємо, 13 жовтня прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

До слова, Віктор Ющенко звернувся до грузинського народу та згадав Саакашвілі (відео).

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері.

Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що політик налаштований дуже рішуче і не збирається припиняти голодування.

Днями стало відомо, що стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який оголосив голодування в тюрмі з 1 жовтня, погіршився.

До слова, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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