Як реагувати на кліп Дорофєєвої, в якому вона танцює на містку над Алеєю Героїв Небесної Сотні

По Дорофєєвій має бути як мінімум заява адвокатів і родин Небесної сотні. Надя має вибачитись і замінити кадри із містка

Як реагувати на голу с*аку Наді Дорофєєвої на містку над Алеєю Небесної сотні? «Горит до тла, лалала».

Чи було таке неподобство у західних поп-зірок? Було.

Кілька років тому Бейонсе зняла кліп про цілую-обнімаю ХО. І включила у кліп кадри катастрофи шаттла «Челенджер».

Для відома ця катастрофа — це національне горе американців. Адже до загибелі семи астронавтів призвели грубі прорахунки чиновників та конструкторів NASA. Цікаво, що це був перший політ, куди до склади команди взяли звичайного громадянина, який би міг у прямому ефірі провести пояснювальні уроки для школярів прямо із орбіти. Заявку на місце «учителя в космосі» подавав навіть Стів Джобс, але конкурс виграла молода учителька Кріста Маколіфф. У катастрофі ще загинула красуня-астронавтка Джудіт Рєзнік, чиі батьки були освіченими українськими євреями. Батько — був у розвідці на Тихому океані у Другій світовій війні. І ще п’ятеро класних спеціалістів космічної сфери.

Геніальний проект популяризації неба за великої піар-реклами Рейгана обернувся катастрофою. Шаттл вибухнув на 73-й секунді польоту — розпався в повітрі без жодного шансу для екіпажу евакуюватися.

А Бейонсе вирішила покрутити задом на тлі цих кадрів.

Її взули ЗМІ, блогери.

NASA оприлюднило заяву, що поп-зірки не мають права опошлювати трагедію, в якій загинули 7 людей:

«Аварія «Челленджера» є важливою частиною нашої історії, трагічних нагадуванням, що освоєння космосу - ризиковане і це не можна недооцінювати».

Удова капітана екіпажу Джун Скобі Роджерс заявила, що емоційно дуже важко чути на початку пісні слова/кадри «основна несправність» (major malfunction). Вона порівняла це з використанням аудіозапису замаху на Кеннеді або теракту 11 вересня і заявила, що подібні прийоми не повинні використовуватися «для ударного ефекту в поп-музиці».

В результаті візуальні кадри з шаттлом вирізали, Бейонсе вибачилась.

Ще був епізод із кліпом Нікі Мінаж Money, яка зняла його в стилі нацистських агіток, а сама грала роль диктатора. Там ще була армія в протигазах, бомби і форма схожа на нацистську. Кліп після скандалу був перезнятий в стилі БДСМ. Нікі Мінаж вибачилась за цю фігню перед жертвами Голокосту і злочинів нацизму.

По Дорофєєвій має бути як мінімум заява адвокатів/родин Небесної сотні. Надя має вибачитись і замінити кадри із містка.

Чого Бейонсе і Нікі Мінаж отримали урок і зрозуміли? А наші, що ТП? Це десь так, як недавно п’яний пацанчик із Донецька нас*яв на монумент. Фу, блін.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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