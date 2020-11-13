Вперше за 10 років Google скасував YouTube Rewind з підсумками 2020 року
Це станеться вперше з моменту запуску Rewind у 2010 році
Відеоплатформа YouTube вирішила не випускати ролик Rewind із добіркою найкращих відео та тем 2020 року. Про це йдеться у заяві YouTube.
«2020 рік був не такий як попередні. Ми не вважаємо за потрібне поводитися, начебто все як і завжди. Тому в цьому році ми беремо перерву та не випускатимемо Rewind», – зазначили у YouTube.
У компанії подякували усім творцям відео за те, що «допомогли людям справитися з цим роком і змусити їх сміятися». Конкретні причини відмови від Rewind YouTube не вказав. Ймовірно, на таке рішення, зокрема, посприяла пандемія коронавірусу, яка вже забрала життя понад 1,2 млн людей.
About Rewind this year. pic.twitter.com/oVayH8iyqG— YouTube (@YouTube) November 12, 2020
Ще однією з ймовірних причин можуть бути провальні ролики YouTube Rewind у 2018 та 2019 році. Відео 2018 року стало найбільш ненависним роликом в історії платформи. Наразі воно набрало 18 млн дизлайків та лише 2,9 млн лайків.
За перші 8 днів Rewind набрав понад 10 млн дизлайків, обігнавши кліп Джастіна Бібера на пісню «Baby», який за 8 років назбирав трохи менше за 10 млн дизлайків.
У 2019 році YouTube хотів виправитися і навіть розпочав відео з того, що глядачам підготували те, що їм сподобається. Проте повністю реабілітуватися не вдалося, Rewind-2019 набрало 9,2 млн дизлайків та 3,4 млн лайків.
Хоч компанія і пише, що робить перерву на рік, але достеменно невідомо, чи побачимо ми Rewind у 2021 (усе залежить від того, яким буде рік). А поки можемо переглянути попередні підсумки року від YouTube.
Нагадаємо, що Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.