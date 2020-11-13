Вперше за 10 років Google скасував YouTube Rewind з підсумками 2020 року

Це станеться вперше з моменту запуску Rewind у 2010 році

Відеоплатформа YouTube вирішила не випускати ролик Rewind із добіркою найкращих відео та тем 2020 року. Про це йдеться у заяві YouTube.

«2020 рік був не такий як попередні. Ми не вважаємо за потрібне поводитися, начебто все як і завжди. Тому в цьому році ми беремо перерву та не випускатимемо Rewind», – зазначили у YouTube.

У компанії подякували усім творцям відео за те, що «допомогли людям справитися з цим роком і змусити їх сміятися». Конкретні причини відмови від Rewind YouTube не вказав. Ймовірно, на таке рішення, зокрема, посприяла пандемія коронавірусу, яка вже забрала життя понад 1,2 млн людей.

Ще однією з ймовірних причин можуть бути провальні ролики YouTube Rewind у 2018 та 2019 році. Відео 2018 року стало найбільш ненависним роликом в історії платформи. Наразі воно набрало 18 млн дизлайків та лише 2,9 млн лайків.

За перші 8 днів Rewind набрав понад 10 млн дизлайків, обігнавши кліп Джастіна Бібера на пісню «Baby», який за 8 років назбирав трохи менше за 10 млн дизлайків.

У 2019 році YouTube хотів виправитися і навіть розпочав відео з того, що глядачам підготували те, що їм сподобається. Проте повністю реабілітуватися не вдалося, Rewind-2019 набрало 9,2 млн дизлайків та 3,4 млн лайків.

Хоч компанія і пише, що робить перерву на рік, але достеменно невідомо, чи побачимо ми Rewind у 2021 (усе залежить від того, яким буде рік). А поки можемо переглянути попередні підсумки року від YouTube.

Нагадаємо, що Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.