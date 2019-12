Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року



Серед найпопулярніших музичних відео 2019 року названа композиція Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

У 2019 році спостерігався вплив латиноамериканської культури на користувачів YouTube - Google

Сьогодні, 5 грудня, компанія Google оприлюднила YouTube Rewind 2019 - найпопулярніші відео року на YouTube в світі.

Зазначимо, рекорд з найбільшої кількості лайків для одного відео на YouTube зібрала нетипова зірка кантрі, яка стала лідером хіт-парадів, також користувачі YouTube підняли популярність Minecraft на нову висоту.

У Google зауважили, що у 2019 році спостерігався вплив на користувачів YouTube латиноамериканської культури, а саме п'ять з десяти найпопулярніших музичних відео року виконуються іспанською мовою. При цьому перші два відео зібрали понад мільярд переглядів кожне. Крім того, популярні співачки (Аріана Гранде, Біллі Айлиш) продовжували трансформувати звучання сучасної поп-музики, а K-pop - завойовувати глобальну аудиторію.

У першій десятці музичних кліпів, що зібрали найбільше лайків, три відео корейських поп-айдолів і пісня на хінді; а найбільше в 2019 році користувачам YouTube сподобалася запальна Señorita, виконана в дуеті Шоном Мендесом і Каміллою Кабельйо, що набрала понад 13 мільйонів лайків.

Серед авторських відео, що найбільше сподобалися глядачам в 2019 році, безумовним лідером стало відео MrBeast - Make This Video The Most Liked Video On Youtube («Зробимо це відео відеороликом з найбільшим числом лайків на YouTube») - близько 11 мільйонів лайків.

Таким був 2019 рік для користувачів YouTube у світі.