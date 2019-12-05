Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року
Серед найпопулярніших музичних відео 2019 року названа композиція Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
У 2019 році спостерігався вплив латиноамериканської культури на користувачів YouTube - Google
Сьогодні, 5 грудня, компанія Google оприлюднила YouTube Rewind 2019 - найпопулярніші відео року на YouTube в світі.
Зазначимо, рекорд з найбільшої кількості лайків для одного відео на YouTube зібрала нетипова зірка кантрі, яка стала лідером хіт-парадів, також користувачі YouTube підняли популярність Minecraft на нову висоту.
У Google зауважили, що у 2019 році спостерігався вплив на користувачів YouTube латиноамериканської культури, а саме п'ять з десяти найпопулярніших музичних відео року виконуються іспанською мовою. При цьому перші два відео зібрали понад мільярд переглядів кожне. Крім того, популярні співачки (Аріана Гранде, Біллі Айлиш) продовжували трансформувати звучання сучасної поп-музики, а K-pop - завойовувати глобальну аудиторію.
Топ-10 музичних відео 2019 року в світі
- Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
- ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
- Anuel AA, KAROL G - Secreto
- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)
- Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)
- Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
- Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) Dhanush, Sai Pallavi Yuvan Shankar Raja Balaji Mohan
- BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
- Billie Eilish - bad guy
- Ariana Grande - 7 rings
У першій десятці музичних кліпів, що зібрали найбільше лайків, три відео корейських поп-айдолів і пісня на хінді; а найбільше в 2019 році користувачам YouTube сподобалася запальна Señorita, виконана в дуеті Шоном Мендесом і Каміллою Кабельйо, що набрала понад 13 мільйонів лайків.
Топ-10 музичних відео, які зібрали найбільше лайків
- Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
- BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
- BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
- Billie Eilish - bad guy
- Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
- Ariana Grande - 7 rings
- Lil Dicky - Earth (Official Music Video)
- Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
- j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV
- Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi Nikhil D Bhushan Kumar Radhika Rao, Vinay Sapru
Серед авторських відео, що найбільше сподобалися глядачам в 2019 році, безумовним лідером стало відео MrBeast - Make This Video The Most Liked Video On Youtube («Зробимо це відео відеороликом з найбільшим числом лайків на YouTube») - близько 11 мільйонів лайків.
Топ 10 авторських відео, що зібрали найбільше лайків
- MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube
- PewDiePie – Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019
- whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
- Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions
- Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
- SethEverman – how to create billie eilish's "bad guy"
- James Charles – No More Lies
- Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER - The RETURN of Grumpy Cloud
- A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
- shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson
Таким був 2019 рік для користувачів YouTube у світі.