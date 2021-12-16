Соціолог пояснив, за яких обставин росіяни підтримають вторгнення Путіна в Україну

В разі повномасштабної війни з Україною ставлення росіян до влади значною мірою залежатиме від успіхів російської армії

«Реакція населення залежатиме від того, який буде хід воєнних дій»

Повномасштабний збройний конфлікт України з Росією спровокує негативну реакцію росіян щодо Володимира Путіна, однак це відбудеться не відразу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив науковий керівник російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков.

На думку експерта, рівень невдоволення росіян у випадку повномасштабної війни напряму залежатиме від перебігу бойових дій.

«Логіка ескалації може мати власні детермінанти, ескалацію не можна виключати. Реакція населення залежатиме від того, який буде хід воєнних дій. Якщо українська армія виявиться слабкою та не витримає цієї агресії, це буде сприйматися більш спокійно. Хоча все одно будуть невдоволення, але вони особливих протестів не спричинять. Натомість, якщо ця війна виявиться затяжною та малоуспішною, це обернеться дуже сильним невдоволенням», – вважає Лев Гудков.

Нагадаємо, розвідка США назвала імовірну дату наступу Росії на Україну.

Раніше про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у разі нападу на Україну Росія не зможе здобути перемогу.