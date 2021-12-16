Відключити Росію від Swift у разі вторгнення в Україну. Європарламент прийняв резолюцію

Раніше США заявили, що можуть відключити Росію від системи Swift

Євродепутати вимагають від Москви негайно припинити погрожувати Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європарламент прийняв нову резолюцію стосовно ситуації на українському кордоні та окупованих територіях. Про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

Зазначається, що в резолюції Європарламент закликав Росію відвести війська від кордону і припинити погрози.

«Вітаю нову сильну резолюцію щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України. Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів», – написав Кулеба.

Вітаю нову сильну резолюцію @Europarl_EN щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України. Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2021

На думку Європарламенту, нарощування сил РФ є інструментом для отримання політичних поступок від Заходу за рахунок України.

Маючи на увазі прагнення України до НАТО, у тексті резолюції наголошується, що «вибір будь-якої країни не повинен бути предметом схвалення третьою країною», і тому Європарламент відкидає спроби Росії включити деякі країни до своєї «сфери впливу».

ЄС має бути готовим надіслати Росії суворе попередження про те, що військові дії проти України будуть не тільки неприйнятними, а й матимуть для неї високу економічну та політичну ціну, йдеться у тексті.

«Будь-який новий пакет санкцій має включати російський офіцерський корпус , причетний до планування можливого вторгнення, а також найближче оточення та олігархів «в орбіті російського президента та їхніх сімей». Санкції також повинні включати заморожування фінансових і фізичних активів в ЄС, заборони на поїздки, виключення Росії з платіжної системи Swift, націлення на сектори, важливі для російської економіки, а також зрив фінансування розвідувальних служб країни», – йдеться у повідомленні.

Європарламент стверджує, що країни ЄС мають швидко домовитися про суворі економічні та фінансові санкції проти російського уряду для подолання безпосередніх загроз, а не чекати на наступне вторгнення, перш ніж вживати заходів.

Раніше повідомлялося, що Європарламент проведе дебати щодо ситуації на кордоні України.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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