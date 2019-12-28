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    У світі

    Авіакатастрофа у Казахстані: з’явилося відео з порятунком немовляти

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    Всього на борту літака знаходилося п&rsquo;ять членів екіпажу і 93 пасажири - Авіакатастрофа у Казахстані: з’явилося відео з порятунком немовляти
    Всього на борту літака знаходилося п’ять членів екіпажу і 93 пасажири
    Фото: Фейсбук Denis Krivosheyev

    В авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу

    В мережі з’явилося відео з порятунком немовляти з лайнера, який розбивя у Казахстані.

    На відео видно, як рятувальник біжить у бік автомобіля швидкої допомоги, притискаючи до себе немовля.

    Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

    «Всього на борту літака знаходилося п’ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану», – йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ країни.

    За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 – у важкому стані.

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    Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні, в результаті якої вже загинули 15 людей. 

    Як повідомлялося, авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів. 

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