Авіакатастрофа у Казахстані: з’явилося відео з порятунком немовляти



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Всього на борту літака знаходилося п’ять членів екіпажу і 93 пасажири Фото: Фейсбук Denis Krivosheyev

В авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу

В мережі з’явилося відео з порятунком немовляти з лайнера, який розбивя у Казахстані.

На відео видно, як рятувальник біжить у бік автомобіля швидкої допомоги, притискаючи до себе немовля.

Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

«Всього на борту літака знаходилося п’ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану», – йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ країни.

За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 – у важкому стані.

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Як повідомлялося, авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів.