Армія Туреччини увійшла на територію Сирії



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Передова група турецьких військ увійшла в Сирію поблизу міст Таль-Аб'яд та Рас-ель-Айн

Раніше парламент Туреччини продовжив на рік мандат на проведення операцій в Іраку і Сирії

Туреччина почала перекидання військ на північно-східну територію Сирії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецького чиновника.

«Невелика передова група турецьких військ рано в середу увійшла в Сирію у двох пунктах уздовж кордону поблизу сирійських міст Таль-Аб'яд та Рас-ель-Айн в межах підготовки до ширшого наступу, заявив чиновник на умовах анонімності», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє у середу агентство Анадолу, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про продовження підготовки до операції на північному сході Сирії.

«Триває підготовка до операції, перекидання. Ми разом з командувачами родами військ уважно стежимо за цим процесом...» - сказав Акар.

Раніше повідомлялося, що парламент Туреччини продовжив на рік мандат на проведення операцій в Іраку і Сирії - з огляду на дедалі більші загрози національній безпеці. Закон підписав президент Реджеп Таїп Ердоган. Новий мандат набуде чинності 30 жовтня.

Напередодні Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії. Турецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

Нагадаємо, США відмовилися підтримувати або брати участь у турецькій військовій операції на півночі Сирії, заявивши, що Туреччина тепер нестиме відповідальність за всіх бойовиків ІДІЛ у районі, захопленому США за останні два роки після розгрому територіального «халіфатум.