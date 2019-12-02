За день 113 членів ІДІЛ здалися уряду Афганістану



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Серед тих, хто здався – 49 бойовиків ІДІЛ, 21 жінка та 43 дитини

Група бойовиків здала представникам безпекових служб 35 одиниць зброї

У неділю, 1 грудня, 113 членів екстремістського угруповання «Ісламська держава» здалися уряду Афганістану.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно з заявою 201-го корпусу Національної армії Афганістану, серед тих, хто здався – 49 бойовиків, 21 жінка та 43 дитини. Група бойовиків здала представникам безпекових служб 35 одиниць зброї.

Десятки представників угруповання та їхні родини мешкали в райони Шинварі та інших районах провінції Нангґархар з того часу, як ІДІЛ заявила про свою присутність в Афганістані в 2014 році.

За даними влади Афганістану, з моменту початку боротьби з «Ісламською державою» понад тисячу її представників добровільно здалися.

До слова, напередодні один з ватажків терористичного руху Талібан був вбитий у зіткненні з урядовими силами у провінції Джаузджан в Афганістані.

Нагадаємо, 30 листопада, в результаті вибуху в афганській провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захіргул Мукбіл.