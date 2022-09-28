Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія уклала угоду з талібами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія уклала угоду з талібами
«Талібан» ще з літку вів переговори з РФ про активізацію торгівлі
фото з відкритих джерел

Угода з РФ – перша міжнародна економічна угода, укладена талібами з моменту їх повернення до влади понад рік тому

Не визнане світом угруповання «Талібан» підписало попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану. Про це повідомляє Reuters.

В.о. міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі заявив, що міністерство працює над диверсифікацією своїх торгових партнерів, і що Росія запропонувала адміністрації «Талібану» знижку на рівні середніх світових цін на сировинні товари.

Угода передбачає постачання Росією близько одного мільйона тонн бензину, одного мільйона тонн дизельного палива, 500 тисяч тонн зрідженого нафтового газу (СНД) та двох мільйонів тонн пшениці щорічно.

Цей крок – перша відома велика міжнародна економічна угода, укладена талібами з моменту їх повернення до влади понад рік тому, може допомогти послабити ізоляцію руху ісламізму, яка фактично відрізала його від світової банківської системи.

Жодна країна офіційно не визнає угруповання, яке протягом 20 років вело повстанську боротьбу проти західних сил та їхніх місцевих афганських союзників, перш ніж захопила Кабул після виведення американських військ.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи із рекомендацій американських військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив в Раді безпеки ООН онлайн і закликав до повної ізоляції Росії.

У червні цього року на Петербурзький міжнародний форум як закордонні гості приїхали представники афганського Талібану.

Теги: торгівля Талібан Афганістан росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ватажок невизнаного збройного формування «ДНР» Денис Пушилін став одним із гостей економічного форуму в Петербурзі 
Ватажок «ДНР» та таліби стали гостями економічного форуму у Петербурзі
15 червня, 20:58
Зеленський виступив в Раді безпеки ООН
Зеленський в Радбезі ООН закликав світ повністю ізолювати Росію
Вчора, 23:31
Президент повідомив, що РФ може спробувати зірвати зернову ініціативу України
Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський
Сьогодні, 00:18

Політика

Росія уклала угоду з талібами
Росія уклала угоду з талібами
Розвідники США посилили спостереження за ядерними арсеналом Росії, – ЗМІ
Розвідники США посилили спостереження за ядерними арсеналом Росії, – ЗМІ
Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні
Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні
Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський
Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський
Посол Німеччини оцінила ризики російського ядерного удару по Києву
Посол Німеччини оцінила ризики російського ядерного удару по Києву
Зеленський в Радбезі ООН закликав світ повністю ізолювати Росію
Зеленський в Радбезі ООН закликав світ повністю ізолювати Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
64K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
49K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
42K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
41K
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
36K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу

Новини

До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
26 вересня, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту