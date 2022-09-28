Росія уклала угоду з талібами

«Талібан» ще з літку вів переговори з РФ про активізацію торгівлі

Угода з РФ – перша міжнародна економічна угода, укладена талібами з моменту їх повернення до влади понад рік тому

Не визнане світом угруповання «Талібан» підписало попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану. Про це повідомляє Reuters.

В.о. міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нуруддін Азізі заявив, що міністерство працює над диверсифікацією своїх торгових партнерів, і що Росія запропонувала адміністрації «Талібану» знижку на рівні середніх світових цін на сировинні товари.

Угода передбачає постачання Росією близько одного мільйона тонн бензину, одного мільйона тонн дизельного палива, 500 тисяч тонн зрідженого нафтового газу (СНД) та двох мільйонів тонн пшениці щорічно.

Цей крок – перша відома велика міжнародна економічна угода, укладена талібами з моменту їх повернення до влади понад рік тому, може допомогти послабити ізоляцію руху ісламізму, яка фактично відрізала його від світової банківської системи.

Жодна країна офіційно не визнає угруповання, яке протягом 20 років вело повстанську боротьбу проти західних сил та їхніх місцевих афганських союзників, перш ніж захопила Кабул після виведення американських військ.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи із рекомендацій американських військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив в Раді безпеки ООН онлайн і закликав до повної ізоляції Росії.

У червні цього року на Петербурзький міжнародний форум як закордонні гості приїхали представники афганського Талібану.